Indonesia Targetkan Penurunan Emisi 140 Juta Ton CO2e Pada 2030

(LDS)

Jakarta: Indonesia terus berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca . Hal ini sekaligus menjadi bagian program Indonesia's Forestry and Other Land Uses (Folu) Net Sink 2030."Target yang ingin dicapai dan implementasi rencana operasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2e pada 2030," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Maret 2022.Siti mengatakan aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan sejatinya dimulai pada 2021. Program ini terus berlanjut hingga 2030 dengan evaluasi dua tahun sekali.Folu Net Sink 2030, kata Siti, juga menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung net zero emission sektor kehutanan. Hal itu untuk memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) atau komitmen dan aksi terhadap iklim pada sebuah negara."Menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)," ujar Siti.Baca: Pengelolaan Sampah Dapat Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Ruang lingkup kebijakan dan instrumen lingkungan hidup serta kehutanan terkait Folu Net Sink 2030 di Indonesia meliputi kegiatan prakondisi kawasan hutan, mempertahankan hutan alam yang masih tersisa, dan mendorong terjadinya regenerasi hutan alam terdegradasi.Berikutnya, efisiensi penggunaan lahan dan optimalisasi lahan tidak produktif. Lalu, akselerasi kegiatan penyerapan karbon, pengembangan kebijakan fiskal untuk sektor Folu, dan kegiatan penegakan hukum atau law enforcement."Kemudian tentunya kegiatan penguatan basis data sektor Folu," ucap Siti.