Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta : Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan sistem satu arah atau one way serentak di seluruh ruas tol mulai pukul 17.00-24.00 WIB, Kamis, 28 April 2022. Sebab, pemerintah memprediksi puncak arus mudik terjadi mulai hari ini."Akan dilaksanakan kegiatan one way serentak tanggal 28, April 2022, mulai dari pukul 17.00-24.00 WIB, kata Sigit dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 28 April 2022Sistem one way diterapkan untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik. Sistem one way serentak berlaku di tol yang dipakai sebagai jalur mudik untuk mengurai kemacetan.Baca: Volume Kendaraan Meningkat, Kemacetan Terjadi di Tol Japek-Cipali Terdapat empat jalur mudik di Jawa Tengah yang bisa dijadikan alternatif oleh pemudik. Yakni, tol Trans Jawa, Jalur Pantura, Jalur Arteri, dan Jalur Pantai Selatan.