YOTNC 2022 Kembali Hadir Offline di Jakarta

Jakarta: Young On Top National Conference (YOTNC) akan kembali digelar tahun ini dalam format aslinya. Community Organization Young On Top selaku penyelenggara menyatakan, karena pandemi sudah mereda, YOTNC 2022 akan diselenggarakan secara offline di Jakarta agar ribuan peserta bisa bertemu langsung dan mengambil inspirasi dari para speakers yang hadir.Format lengkap YOTNC 2022 adalah hybrid, di mana penonton bisa mengikuti rangkaian YOTNC 2022 langsung di sebuah venue di Jakarta, sedangkan ribuan penonton lainnya bisa mengikuti YOTNC 2022 live dari Youtube Young On Top.Young On Top National Conference (YOTNC) adalah konferensi tahunan untuk menginspirasi dan mendorong anak muda Indonesia untuk maju di segala bidang. Sejak pertama diselenggarakan tahun 2011, YOTNC selalu menghadirkan para speakers inspiratif, hebat, dan keren dari berbagai bidang untuk sharing pengalaman, knowledge, dan insight akan perjalanan karir dan bisnisnya kepada anak muda Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Secara garis besar, YOTNC akan mengajak anak muda Indonesia untuk bergerak gesit menuju kesuksesan karena tahun ini dianggap sebagai waktu untuk #SaatnyaKitaMaju.Beberapa speakers yang pernah hadir di YOTNC sebelumnya adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Sandiaga Uno, Menteri Wishnutama, Najwa Shihab, William Tanuwijaya (Co-Founder & CEO Tokopedia), Andy F Noya, Axton Salim (Direktur Indofood), Peter Lydian (Country Director Facebook Indonesia), Chelsea Islan, Tasya Kamila, Fathia Izzati, dan puluhan pembicara inspiratif lainnya.Tahun 2022 ini akan menjadi tahun pertama YOTNC diselenggarakan secara offline di Jakarta setelah dua tahun sebelumnya YOTNC diselenggarakan secara online akibat pandemi covid-19. Pada Sabtu, 23 Juli 2022, dari pagi hingga petang, para speakers terpilih akan hadir di panggung dan layar untuk menginspirasi anak muda dalam berbagai topik.Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan inspirasi karir, bisnis, leadership, dan self development secara langsung dalam YOTNC 2022 offline di Jakarta! Segera daftarkan diri Anda melalui youngontop.com/ yotnc . Dapatkan juga informasi lengkap di Instagramnya Young On Top @youngotop