Perubahan Pola Operasi Perjalanan KRL Mulai Berlaku Besok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Seluruh pengguna KRL Commuterline diimbau agar memerhatikan perubahan pola operasi perjalanan KRL yang mulai diberlakukan pada Sabtu, 28 Mei 2022.PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah melakukan penyesuaian jalur KRL untuk Line Bogor-Depok dan Line Bekasi-Cikarang.Penyesuaian pola operasi terkait pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) khusus KRL yang baru dan pelaksanaan Switch Over (SO) ke-5 Stasiun Manggarai ini berdampak pada perubahan pola penumpang, yaitu yang akan menuju Jakarta Kota, Depok, Bogor harus transit di Stasiun Manggarai."Setelah SO selesai, mulai tanggal 28 Mei akan terjadi perubahan loop yang awalnya Bogor menuju Jakarta Kota, Tanah Abang, Sudirman, sekarang hanya melayani Jakarta-Kota. Bekasi hanya melayani sampai ke Jakarta Kota, sekarang melalui Manggarai, Pasar Senen ke Tanah Abang, Angke Duri, Kampung Bandan, kembali lagi ke Cikarang," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba pada program acara Selamat Pagi Indonesia, Jumat, 27 Mei 2022.KAI mendukung penuh pekerjaan Switch Over ke-5 ini sebagai bagian dari pengembangan Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang yang merupakan Proyek Strategis Nasional.Pelaksanaan Switch Over (SO) ke-5 di Stasiun Manggarai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mengoptimalkan layanan KAI Group di Stasiun Manggarai yaitu perjalanan KA Jarak Jauh, KRL Jabodetabek, maupun KA Bandara."Pengembangan Stasiun Manggarai harus kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan dan kapasitas angkut. Stasiun Manggarai menjadi pertemuan antara lintas Bogor line dan Bekasi line. Karena pertemuan tersebut, di jam sibuk penumpangnya berdesakan," ujar KA BTP Wilayah Jakarta dan Banten, Rode Paulus.Terkait perubahan pola operasi ini, Anne Purba menyebutkan telah melakukan sosialiasi dengan berbagai cara, di antaranya sosialisasi melalui komunitas-komunitas pengguna kereta, melalui media sosial."Termasuk menyebar perubahan jadwal di sekitar stasiun dan menempatkan lebih banyak petugas untuk membantu masyarakat," kata Anne Purba.Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menggarisbawahi agar regulator menyiapkan moda transportasi pendukung dari Stasiun Manggarai."Yang juga harus menjadi perhatian, keluar dari Stasiun Manggarai masyarakat mau naik apa? Jadi, konektivitas dengan mode transportasi lain sangat krusial. Harus ada koordinasi dengan instansi lain, misalnya Trans Jakarta, JakLingko," kata Agus.Sebagai informasi, mulai 28 Mei 2022, Perjalanan KRL lintas Bogor hanya melayanirelasi Bogor/Depok/Nambo - Jakarta Kota pp via Stasiun Manggarai.Pola operasi loop line dilayani KRL lintas Cikarang/Bekasi dengan dua skema yaitu full racket Cikarang/Bekasi pp via Manggarai atau Pasar Senen dan Half Racket Cikarang/Bekasi – Kampung Bandan/Angke pp via Manggarai.Sedangkan untuk KRL lintas Rangkasbitung dan lintas Tangerang, perjalanan KA Bandara Soekarno-Hatta, serta KA Jarak Jauh tidak terjadi perubahan.