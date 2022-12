Naik Lagi! Ini Harga Baru BBM Pertamina Mulai Desember 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut ini rincian harga BBM Pertamina untuk Jabodetabek:

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.900 per liter

Dexlite: Rp 18.300 per liter

Pertamina: Rp 18.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.200 per liter

Bio Solar: Rp 6.800 per liter.

(PRI)

Jakarta: Harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) Pertamina kembali mengalamai kenaikan per hari ini, Kamis, 1 Desember 2022.Melansir dari laman resmi Pertamina , penyesuaian harga berlaku untuk BBM non subsidi. Pertamax turbo menjadi Rp15.200 per liter, naik Rp900 dari yang sebelumnya Rp14.300 per liter.Lalu untuk harga Dexlite kini menjadi Rp18.300 per liter naik dari harga sebelumnya Rp18.000 per liter. Kemudian, Pertamina Dex juga naik menjadi Rp18.800 dari yang sebelumnya Rp18.550 per liter."PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis penjelasan resmi Pertamina.Meski begitu, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah bisa berbeda-berbeda karena dipengaruhi beberapa faktor, termasuk distribusi.