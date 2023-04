H+5 Lebaran, 44,2% Warga Jakarta Masih di Kampung Halaman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(SUR)

Jakarta: Arus balik Lebaran 2023 mulai mengalami lonjakan yang signifikan sejak Senin, 24 April 2023 lalu. Namun, Kementerian Perhubungan mencatat puncak arus balik Lebaran belum benar-benar berakhir.Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, mengatakan situasi arus lalu lintas kendaraan hingga H+5 Lebaran masih terpantau normal. Selain itu, sebanyak 44,2 persen pemudik dari Jakarta masih di kampung halaman.“Mengenai data yang belum kembali, itu dari empat pintu tol ada 894.000 kendaraan atau sekitar 55.8 persen,” ujar Hendro, dikutip dari tayangan Metro Siang di Metro TV, Kamis, 27 April 2023.Untuk itu, Korlantas Polri akan tetap memberlakukan kebijakan one way dari KM 414 Tol Kalikangkung, Semarang, hingga KM 72 Tol Cikampek Utama (Cikatama) sampai pukul 24.00 WIB, Kamis, 27 April 2023. Langkah itu diambil untuk mempercepat arus lalu lintas ke Jakarta.“Kebijakan one way masih diberlakukan hingga hari ini. Nanti kita akan sambil lihat perkembangan yang ada di lapangan,” terangnya.Selain menerapkan kebijakan one way, pemerintah juga akan membatasi pergerakan operasional kendaraan angkutan barang di sejumlah wilayah. Di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.“Aturan ini berlaku mulai dari tanggal 26 hingga 28 April 2023. Ini dilakukan untuk mempercepat proses pergerakan arus balik,” tuturnya.Selain itu, Hendro juga mengimbau pemudik untuk pulang di tanggal 27-29 April 2023. Pasalnya, puncak arus balik gelombang kedua diprediksi bakal terjadi pada 30 April dan 1 Mei 2023.“Namun, saya berharap dengan pemerataan kepulangan pada data-data yang ada sampai hari ini, tidak akan terjadi kepadatan di tanggal 30 April dan 1 Mei 2023,” kata Hendro.