Siap Diluncurkan, Satelit Satria-1 Akan Layani 50 Ribu Titik di Indonesia

Florida: Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 siap diluncurkan pada Minggu sore, 18 Juni waktu Florida, Amerika Serikat (AS) atau pada pagi hari waktu Indonesia. Peluncuran akan dilakukan di Space-X, Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat dan akan dibawa ke posisi orbit di 146 bujur timur oleh roket Falcon-9 milik Space-X.Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur (Kominfotur) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) Marsda TNI Arif Mustofa mengatakan, peluncuran satelit ini sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. Ia berharap peluncuran bisa berjalan sukses.“Persiapan Alhamdulillah masih sesuai dengan schedule dan cukup bagus. Seperti yang sudah di-launching oleh Bapak Menko Polhukam selaku Plt Menkominfo tentunya mohon doa untuk kesuksesan dan kelancaran dari satelit SATRIA-1 ini,” jelas Arif, Jumat, 16 Juni 2023.Sementara itu, Direktur Jaringan PT. Pasifik Satelit Nusantara Heru Dwikartono menjelaskan, peluncuran satelit SATRIA-1 sempat mundur beberapa hari. Hal ini dikarenakan faktor cuaca yang dapat mengganggu proses peluncuran roket.“Masalah cuaca, so far, dalam penghitungan cuaca kita itu, slot kita adalah di tanggal 18 (Juni), nanti itu di jam 6 sore. Nanti kita lihat di jam 6 sore itu akan ada perubahan cuaca atau tidak. Kalau semua cuaca itu mendukung, itu kita diluncurkan saat itu juga kecuali cuaca tidak mendukung,” ungkap Heru.Selain itu, Heru juga menyebut mundurnya jadwal peluncuran satelit ini juga karena adanya faktor teknis. Yaitu penyesuaian jadwal peluncuran satelit lainnya di SpaceX termasuk satelit Starlink."Mengenai perubahan jadwal tanggal 17 pindah ke 18, karena SpaceX itu sudah punya jadwal peluncuran kebetulan jadwal peluncuran kemarin itu tanggal 17. Karena kita biasanya ada sequence peluncuran, nah, ada masalah di sequence sebelumnya dan bisa ber-impact kepada sequence selanjutnya,” jelas Heru.Saat ini, satelit SATRIA-1 sudah dimasukkan ke dalam kapsul roket untuk dilakukan pengintegrasian, sebelum diluncurkan. Setelahnya baru akan dibawa pada hari peluncuran menuju ke launch pad atau lokasi peluncuran.Juru bicara BAKTI Kominfo sekaligus Kepala Divisi Satelit BAKTI, Sri Sanggrama Aradea menjelaskan, setelah peluncuran satelit ini, butuh sejumlah tahapan agar satelit bisa mengorbit secara sempurna di titik di bujur yang sudah ditentukan. Ia menargetkan satelit ini bisa beroperasi pada Januari 2024 mendatang.Aradea juga menyebut, setelah pihaknya melakukan rasionalisasi kebutuhan masyarakat terhadap internet, Satelit SATRIA-1 akan memenuhi kebutuhan internet masyarakat di 50 ribu titik di Indonesia, utamanya di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) dengan total kapasitas 150 gigabyte per second. Luasan cakupan internet ini berkurang dari yang ditargetkan di awal sebesar 150 ribu titik.“Intinya yang 50 ribu itu untuk merasionalkan agar layanan satelitnya lebih optimal, karena memang untuk mendapatkan layanan ideal di 150 ribu lokasi itu di butuhkan kapasitas sebanyak 600 gigabyte-1 terabyte yang bisa dihasilkan oleh 3-4 satelit sebesar Satria-1,” ungkap Aradea.Menurutnya, angka 150 ribu titik yang sempat disampaikan pada awal proyek pembangunan SATRIA-1 merupakan hasil temuan dengan kondisi kebutuhan internet masyarakat di angka 1-megabyte per second, sementara saat ini kebutuhan internet masyarakat meningkat sebesar 4-5 megabyte per second.“Jadi kita berpikir rasionalitas aja ya, kalau kita berpikir pada saat itu tahun 2018 dalam rencana pita lebar kita dalam satu titik kita butuh 1 mbps, sekarang sudah tidak mungkin. Jadi, akhirnya kompensasi yang kita lakukan adalah kita mengurangi targetnya utk sementara waktu, sembari kita mengambil keputusan apakah market akan melakukan finalisasi dengan cepat atau pemerintah harus turun tangan lagi untuk membuat kapasitas satelit berikutnya,” tambah Aradea.Proyek Satelit SATRIA-1 ini merupakan proyek pembangunan satelit multifungsi yang dilakukan Pemerintah dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Kerjasama ini dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan badan usaha yaitu PT. Satelit Nusantara Tiga yang merupakan konsorsium dari PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Satelit ini juga memiliki 11 stasiun satelite di bumi yang berada di Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura.