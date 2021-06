9.827 Polisi Diterjunkan, Begini Distribusi Vaksin dari Polri Tiap Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Sebanyak 9.827 polisi dikerahkan untuk mempercepat program vaksinasi covid-19 . Personel diterjunkan guna mencapai target sejuta penyuntikan dosis vaksin per hari dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).“Upaya ini untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok guna mengurangi penyebaran dan tingkat fatalitas covid-19,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021.Menurut dia, target satu juta penyuntikan vaksin per hari ini diserahkan kepada TNI-Polri dan pemerintah daerah. TNI-Polri ditugaskan menyuntikkan 400 ribu dosis vaksin tiap hari, sedangkan pemerintah daerah 600 ribu dosis.Baca: Kasus Covid-19 Bertambah 9.944 Hari Ini, Tertinggi Sejak Februari 2021 Penyuntikan vaksin dari Polri terbagi atas tiga zona. Zona pertama mencakup Jawa, Sumatra, dan Bali. Zona kedua mencakup Kalimantan dan Sulawesi, sedangkan zona ketiga Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.Listyo memerinci di zona pertama, polisi harus menyuntikkan 253.200 dosis per hari. Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, dan Polda Jawa Timur masing-masing menyuntik 6.750 dosis vaksin per hari. Keempat polda ini mampu menyalurkan 27 ribu dosis vaksin per hari.Sebanyak 13 polda lain di zona pertama ditargetkan menyuntikkan masing-masing 1.500 dosis vaksin per hari. Ke-13 polda ini mampu memberikan 19.500 dosis tiap hari. Sebanyak 276 polres di zona pertama memberikan masing-masing 825 dosis dengan total 222.700 dosis vaksin per hari.Di zona kedua, polisi ditargetkan menyuntik 87.700 dosis vaksin per hari. Ke-11 polda di wilayah ini diwajibkan menyuntikkan masing-masing 1.000 dosis vaksin dengan total 11.000 dosis per hari. Sebanyak 130 polres diharuskan menyuntikkan masing-masing 590 dosis dengan total 76.700 dosis per hari.Polisi di zona ketiga ditargetkan menyuntikkan 29.100 dosis vaksin per hari. Keenam polda di wilayah ini masing-masing harus menyuntikkan 500 dosis sehingga total 3.000 dosis vaksin diberikan per hari. Lalu, 87 Polres masing-masing menyuntikkan 300 dosis vaksin dengan total 26.100 dosis per hari.“Distribusi akselerasi vaksin disesuaikan dengan wilayah yang memiliki interaksi tinggi seperti di sentra ekonomi,” tutur Listyo.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(OGI)