16 Bulan Absen, Novel Baswedan Kembali Ngantor

: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kembali bekerja setelah hampir 16 bulan absen dari tugasnya. Novel absen lantaran harus menjalani perawatan medis usai disiram air keras oleh orang tak dikenal."Yang berjuang korupsi pasti dimusuhi, keberanian sabar bertawakal akan dapat hasil maksimal, apa yang kita lakukan dapat pahala. Semoga dukungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terjaga dan terus dikobarkan," kata Novel di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Juli 2018.Kehadiran Novel disambut para pegawai. Ketua KPK Agus Rahardjo serta mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto turut menyambut Novel.(Baca juga: KPK Minta Bantuan Biaya Pengobatan Mata Kanan Novel Agus Rahardjo memastikan Novel bakal kembali bekerja seperti biasa dan tak akan dimutasi. Novel akan kembali memulai tugasnya sebagai Kasatgas Penyidikan."Selamat datang Novel untuk kembali bertugas di KPK. Anda adalah warga kami, insan KPK, tetap bertugas di tempat semula tanpa mutasi," kata Agus.Dia berharap kehadiran Novel bisa memberi semangat bagi insan Lembaga Antirasuah untuk menyingkap seluruh kasus korupsi. Apalagi, KPK baru saja mengangkat pegawai baru."Mudah-mudahan kehadiran Novel bisa memberikan semangat baru, dapat memberi motivasi, teladan, dan harapan agar dapat berkembang terus, memajukan KPK dan bisa bertambah baik serta memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara," pungkas Agus.(REN)