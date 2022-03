Laju Vaksinasi Covid-19 Nasional Mengendur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengatakan laju vaksinasi melambat pada awal Maret. Masyarakat didorong melengkapi dosis vaksin supaya kekebalan kelompok terbentuk maksimal."Laju suntikan vaksinasi saat ini menunjukkan tren penurunan dan per Maret belum menunjukkan kenaikan," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 8 Maret 2022.Wiku mengatakan percepatan vaksinasi covid-19 sangat penting. Sebab, baru 69,48 persen masyarakat yang menerima dosis pertama dan 53,5 persen masyarakat yang tuntas divaksinasi. Data itu berdasarkan Our World In Data per Minggu, 6 Maret 2022.Wiku menyebut capaian itu berbeda dari target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 208,2 juta orang. Sedangkan Our World In Data menghitung cakupan vaksinasi dengan total penduduk Indonesia."Perhitungan berbasis populasi dapat menggambarkan capaian vaksinasi dengan lebih representatif," papar dia.Baca: Vaksinasi Covid-19 Anak di Bali dan DIY Paling Ngebut Wiku menuturkan kekebalan kelompok menjadi salah satu indikator transisi pandemi menuju endemi covid-19. Masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih leluasa bila semakin banyak orang yang divaksin.“Jaminan kekebalan kelompok terbaik dapat dicapai melalui vaksinasi semaksimal mungkin penduduk Indonesia,” ujar dia.