Jelang Ramadan, Polri: Harga Pangan Naik

Jakarta: Polri mengungkap terjadi kenaikan harga sembako menjelang Ramadan berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS). Sembako yang mengalami kenaikan harga mulai dari cabai hingga gula pasir."Beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan tetap dan penuruan pada 7 Maret 2022, pertama harga cabai merah keriting naik 4,36 persen atau sebesar Rp2.250 menjadi Rp53.850 per kg," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 7 Maret 2022.Kemudian, cabai rawit hijau naik 2,19 persen atau Rp1.050. Harga cabai rawit hijau menjadi per kg menjadi Rp49 ribu."Ketiga, cabai rawit merah mengalami kenaikan 4,91 persen atau sebesar Rp3.450 menjadi Rp73.700 per kg," bebernya.Baca: Naik Drastis, Harga Cabai Naik Dua Kali Lipat Selain itu, minyak goreng curah juga mengalami kenaikan 1,18 persen atau Rp200 rupiah. Harga minyak goreng per kg menjadi Rp17.100. Begitu pula minyak goreng kemasan merek 1 mengalami kenaikan 4,12 persen atau Rp800 menjadi Rp20.200 per kg.Minyak goreng kemasan bermerek 2 mengalami kenaikan 2,7 persen atau Rp500 menjadi Rp19.000 per kg. Lalu, gula pasir kualitas premium naik 0,65 persen atau Rp100 menjadi Rp15.550 per kg.Beras kualitas super 1 mengalami penetapan harga Rp13.100 per kg. Sedangkan, beras kualitas super 2 mengalami penetapan harga Rp12.650 per kg."Gula pasir lokal mengalami penetapan harga Rp143.200 per kg. Sedangkan, daging sapi kualitas 1 turun 0,08 persen atau Rp100 menjadi Rp130.550 per kg," ungkap mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu.Meski begitu, bahan pokok itu dipastikan tidak terjadi kelangkaan. Stok disebut cukup hingga Idulfitri.