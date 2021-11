Peringati HUT ke-21 Metro TV, Anugerah People Of The Year 2021 Cari Sosok Inspiratif saat Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Metro TV kembali akan menggelar malam anugerah People of The Year 2021 bagi sejumlah sosok inspiratif yang sudah berjuang melawan pandemi covid-19 di Indonesia. Penghargaan ini digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Metro TV.Direktur Utama Metro TV Don Bosco Selamun menjelaskan, pandemi covid-19 masih menjadi isu yang paling banyak disorot. Baik terkait pengendalian covid-19, penyelesaian masalah covid-19, hingga menyelamatkan orang yang terpapar covid-19.Apalagi, sudah hampir dua tahun bangsa ini berperang melawan pandemi tersebut. “Untuk 2021 ini, mau tidak mau penghargaan People of The Year itu terkait dengan instansi maupun perorangan yang terkait dengan perang kita melawan covid,” terang Don Bosco, Selasa, 16 November 2021.Anugerah People of The Year bertujuan untuk mengapresiasi tokoh tokoh yang bekerja keras bagi masyarakat, inovatif, dan memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Tokoh tersebut memiliki prestasi, dan peran besar bagi bangsa Indonesia yang berada diatas rata rata.“Kita kategorikan sebagai sesuatu yang diatas rata-rata, kalau kata-kata luar biasa itu masih terlalu abstrak, itu diatas rata-rata kira kira yang paling tepat,” kata Don Bosco.Tokoh yang diberi penghargaan terdiri dari perorangan maupun institusi dari berbagai bidang. Kategori perorangan antara lain terdiri dari kategori tokoh inovatif, tokoh sains, dan tokoh yang berpengaruh di sosial media.Sementara itu, instansi pemerintahan yang bakal diberi penghargaan berupa pengaruh inklusivitas dalam pertumbuahan ekonomi, inovasi e-goverment, dan kinerja mengatasi pandemi covid-19.“Soal scientific approach untuk menyelesaikan itu, soal bagaimana institusi tertentu bekerja keras menyelesaikan itu, baik di daerah maupun di pusat. Kemudian bahkan mungkin soal penemuan vaksin, ini adalah highlight yang sangat dominan di tahun ini,” ucap Don Bosco.Don Bosco menyebut penentuan People of The Year akan dilakukan dengan metode yang objektif. Nomine akan disaring terlebih dahulu, kemudian melalui interviu dengan tim juri, diteliti melalui riset data sekunder dan primer, barulah dianugrahi gelar dengan kategori yang sesuai.