Beli Cat Pelapis Anti Bocor, Berhadiah Liburan

Akhir tahun menjadi saat yang tepat untuk mengecat ulang rumah Anda agar ketika memasuki tahun baru, tampilan rumah pun baru. Keindahan dan kenyamanan rumah akan semakin terasa jika Anda melapisinya dengan cat pelapis anti bocor.Apalagi memasuki musim hujan, rumah yang bocor dan air merembes masuk, tentu akan mengganggu kenyamanan aktivitas Anda. Oleh karena itu, indah saja tidak cukup. Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.Tak hanya mendapatkan rumah yang nyaman dihuni, Anda juga berpeluang mendapatkan rezeki berlimpah. Pada akhir 2018, Avian Brands menggelar #NoDropLiburanSeru. Kompetisi ini berhadiah voucher belanja dan liburan dengan total puluhan juta rupiah.Avian Brands akan mengumumkan empat pemenang voucher belanja setiap minggu. Sedangkan 10 orang pemenang Grand Prize (voucher liburan) akan diumumkan pada akhir periode.Lalu, bagaimana cara mengikuti kompetisi #NoDropLiburanSeru? Berikut syarat dan ketentuan kompetisi, yaitu:1. Like Fanpage Facebook Avian Brands dan follow Instagram @avianbrands.2. Peserta membeli produk di toko bangunan terdekat.3. Ada 2 cara untuk mengikuti kuis ini yaitu:- Foto struk pembelian + foto produk No Drop/No Drop Tinting + foto proses sedang cat rumah.- Foto dengan frame foto No Drop Liburan Seru bersama SPG berseragam Avian Brands di Mitra 10 atau Depo Bangunan + struk pembelian + produk. (Mitra 10 : Pamulang, Bintaro, Gading Serpong, Q-Big, Pasar Baru, Daan Mogot, Pesanggrahan, PIK, Fatmawati, Percetakan Negara, Depok, Kalimalang, Cinere, Bekasi, Pekayon, Cibarusah, Cibubur, Bogor dan Karawang; Depo Bangunan : Alam Sutera, Bekasi, Bogor, dan Bandung).4. Foto kemudian diupload di Fanpage Facebook Avian Brands atau di Instagram pribadi kamu dengan tag @avianbrands.5. Tuliskan caption yang menarik dan gunakan hashtag #NoDropLiburanSeru.6. Akan dipilih empat orang pemenang voucher belanja setiap minggunya selama delapan minggu periode kompetisi #NoDropLiburanSeru.7. Akan ada 10 Pemenang utama Grand Prize hadiah voucher liburan total puluhan juta rupiah. Pengumuman akan dilakukan pada 27 Desember 2018.8. Akun peserta tidak boleh di-private selama periode berlangsung.9. Periode kompetisi 1 November – 23 Desember 2018.Semua pemenang dipilih oleh pihak Avian Brands dari Facebook dan Instagram. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.(ROS)