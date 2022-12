10 Website Download E-Book Gratis dan Legal

1. OpenLibrary.org





2. Manybooks.net

3. Buku Sekolah Elektronik (BSE) Kemdikbud

4. Ebookdirectory.com

5. Ebooklobby.com

6. Project Gutenberg

7. Bookyards

8. CentslessBooks

9. BookSC

10. FeedBooks

Jakarta: Tren paperless semakin mendorong orang untuk menggunakan e-book atau buku elektronik. Selain lebih ramah lingkungan, banyak orang memilih e-book juga lantaran menawarkan harga yang lebih murah. Bahkan gratis.E-book merupakan buku yang hadir dalam versi digital, e-book memiliki format yang sama seperti buku cetak pada umumnya. E-book juga biasanya diterbitkan penulis serta penerbit yang sudah berpengalaman.E-book pun dapat diperoleh dengan cara diunduh gratis di sejumlah portal. Dikutip dari berbagai sumber, berikut daftar rekomendasi website untuk mendownload e-book secara gratis dan legal:Website ini merupakan bentuk dari perpustakaan online yang menyediakan 20 juta koleksi e-book yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Open Library merupakan open project, di mana semua pengguna akun dapat menambahkan buku pada website ini.Agar memudahkan pencarian e-book, daftar buku di Open Library dikelompokkan berdasarkan tema. Mulai dari seni, biografi, resep makanan, dan e-book tema lain.Sobat Medcom juga dapat membaca e-book di website Many Books. Website ini telah beroperasi sejak 2005 dan memiliki koleksi sekitar 15.000 penulis buku yang terdiri dari berbagai genre.Di website ini, Sobat Medcom juga dapat mengunduh e-book secara gratis dengan mudah.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah merilis program Buku Sekolah Elektronik (BSE). Program dirilisnya website ini bertujuan untuk mempermudah akses siswa, wali dan guru dalam memperoleh bahan pembelajaran.Sobat Medcom dapat mengunduh lebih dari 1300 buku pelajaran resmi untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dengan gratis. Buku-buku yang disediakan pun lengkap dari kurikulum 2007 hingga kurikulum terbaru 2013.Website selanjutnya untuk Sobat Medcom mendownload buku secara gratis adalah Ebook Directory, di website ini menyimpan hingga 20.000 buku yang dibagikan secara gratis karena hak ciptanya tidak berlaku lagi. Berbagai genre pun disajikan mulai dari motivasi, marketing, resep masakan, komedi, sejarah, dan lainnya.Tampilan yang sederhana pada website ini akan memudahkan Sobat Medcom mencari e-book yang diinginkan dari berbagai genre. Pada bagian home website, terdapat kategori jenis buku yang tersedia, mulai dari seni dan fotografi, biografi dan memori, bisnis dan investasi, memasak, kesehatan, dan hukum.Menariknya, website ini akan menyuguhkan daftar informasi beserta link download 10 buku teratas yang banyak dibaca dari waktu ke waktu. Daftar tersebut dapat berubah tergantung pada jumlah view yang didapatkan oleh tiap buku.Salah satu website penyedia layanan download ebook gratis, tertua dan terlengkap adalah Project Gutenberg. Project Gutenberg merupakan perpustakaan online yang menyimpan lebih dari 60.000 e-book.Untuk membacanya, Sobat Medcom bisa memilih format epub gratis atau melalui Kindle. Sobat Medcom juga dapat mengunduh atau membacanya langsung secara online.Keunikan pada Project Gutenberg adalah keberadaan buku-buku literatur klasik. Buku-buku yang hak ciptanya telah kadaluarsa bahkan sudah tidak tersedia versi cetaknya ini disimpan untuk diakses secara online dan gratis oleh semua orang.Perpustakaan online ini menyimpan sejumlah buku yang ditulis oleh 6.709 penulis. Hingga saat ini, ada sekitar 24.278 judul buku yang tersedia di website Bookyards dan berasal dari ratusan penerbit.Menariknya, Sobat Medcom bisa melacak buku dengan pencarian berdasarkan nama penulis. Lalu, untuk mengunduh dan mendapatkan e-book, Sobat Medcom hanya perlu menekan satu tombol. Selanjutnya, Sobat Medcom bisa menikmati alias membaca buku dalam format PDF.Sobat Medcom dapat mengakses ribuan ebook dan audiobook secara gratis di Centsless Books. Di website ini, banyak sekali pilihan buku yang dapat diakses secara gratis melalui Kindle, mulai dari yang populer hingga klasik.Ebook-ebook dan audiobook yang tersedia di Centsless Books dikelompokkan dalam beberapa kategori, seperti romance (romantis), fantasi, non fiksi, self help, referensi, hukum, medis, travel, buku parenting (pengasuhan anak) dan hubungan, sejarah dan buku anak-anak.Jika Sobat Medcom ingin membaca ebook secara gratis, pilihan website lain yang wajib Sobat Medcom coba adalah BookSC. Situs ini menyimpan sekitar 4,9 juta buku serta lebih dari 77 juta artikel yang bisa diunduh secara gratis. Buku-buku tersebut dapat diunduh dalam format PDF atau dikirim ke Kindle dan email.Untuk memudahkan Sobat Medcom dalam mencari, perpustakaan dapat difilter berdasarkan tahun dan bahasa. Pada kolom Search, Sobat Medcom hanya perlu memasukkan kata atau frasa berupa judul, penulis, atau ISBN.Website ini merupakan e-book retailer yang juga menyediakan akses untuk download buku original dan public demand books secara gratis. Koleksi buku gratis yang tersedia di website ini sebagian besar berasal dari buku-buku klasik, seperti Romeo and Juliet, The Great Gatsby, Twelve Years a Slave dan lain-lain.E-book yang dapat didownload melalui FeedBooks hadir dalam format EPUB atau format yang sekarang banyak digunakan untuk e-book.