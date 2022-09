Bukan Prank! Tarif BBM Resmi Naik, Segini Harga Baru Pertalite dkk

Berikut ini daftar harga baru BBM Pertamina:

Jakarta: Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sudah merebak sejak sepekan terakhir. Bahkan sejak Kamis, 1 September 2022 masyarakat sudah rela antre berjam-jam karena demi mengantisipasi kenaikan harga.Namun nyatanya, pemerintah memilih jadwal akhir pekan untuk mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar, serta BBM non subsidi pertamax.Penyesuaian harga ini dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berlaku satu jam setelah pengumuman penyesuaian harga atau jam 14.30 WIB."Harga ini berlaku 1 jam. Berlaku pada 14.30 WIB," katanya, Sabtu, 3 September 2022.Pertalite: Rp10.000 per literBio Solar: Rp6.800 per literPertamax: Rp14.500 per literPertamax Turbo: Rp15.900 per literDexlite: Rp17.100 per literPertamina Dex: Rp17.400 per liter