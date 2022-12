Kapolri Siapkan Gage-Contraflow saat Libur Nataru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan skema ganjil genap (gage) dan contraflow saat Libur Natal 2022 dan Tahun 2023 ( Nataru ). Hal itu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas."Kita tentunya sudah menyiapkan formula khusus, kapan kita melaksanakan jalur ini kita lakukan normal. Artinya ganjil genap boleh berjalan, kapan kita gunakan contra flow dan kapan kita lakukan one way," kata Listyo usai rapat dengan sejumlah menteri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Desember 2022.Listyo mengatakan sebelum melaksanakan skema itu pihaknya akan menyosialisasikan kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak terlanjur masuk ke jalan yang diterapkan skema gage, controflow, maupun one way.Menurut Listyo, Polri sudah punya ukuran kapan diterapkan one way atau contraflow. Kedua skema itu diberlakukan saat jalan mulai padat."Saat kepadatan melebihi 5 ribu apakah kita akan melakukan tahapan one way atau contraflow, kalau lebih dari 6 ribu kita laksanakan one way. Itu akan kita hitung, nanti kita putuskan dalam rapat koordinasi," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Novie Riyanto menambahkan skenario pengaturan lalu lintas telah diatur dan dihitung oleh Kemenhub dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Pemberlakuan skema one way dan contraflow fleksibel."Tapi kita terikat dengan suatu standar operasional prosedur (SOP), seperti yang sudah kita lakukan pada saat melayani masyarakat sebelumnya dan hasilnya bagus," ucap Novie.