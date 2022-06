Menkominfo Jajaki Kerja Sama Sektor Digital dengan Jepang, Jerman dan Malaysia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menjajaki kerja sama sektor digital antarnegara. Menkominfo Johnny G Plate dalam kunjungan kerja di Singapura melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Jerman, Jepang dan Malaysia untuk membahas penguatan kerja sama sektor digital tersebut.Menurut Johnny, Pemerintah Jerman melalui State Secretary Federal Government Germany memberikan dukungan yang kuat kepada Indonesia dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, khususnya Digital Economy Working Group (DEWG) yang diampu Kementerian Kominfo.“Saya tentu menyambut baik agar hubungan baik pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dan dunia bisnis, dan diantara dunia bisnis itu terus kita bangun bersama-sama,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis usai menghadiri Asia Tech x Summit Singapore 2022: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung di Millenia, Singapura, Selasa, 31 Mei 2022.Selain membangun kerja sama di sektor digital, Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia dan Jerman berharap saling memberikan dukungan personil dalam penempatan kandidat di Internasional Telecommunication Union (ITU) yang diusung oleh kedua negara.“Jerman mengusulkan untuk mendukung di jabatan Sekretaris Jenderal ITU dan demikian personilnya di ITU. Sambil Indonesia juga tadi saya minta agar Jerman memberikan dukungan terhadap calon Indonesia di RRB (Radio Regulations Board) ITU Asia Pasific, kita sudah mengusulkan calonnya. Kerja sama bilateral seperti ini perlu kita bangun dalam semangat resiprokal,” jelasnya.Setelah mengadakan pertemuan dengan State Secretary for Federal Ministry for Digital and Transport of Germany, Stefan Schnorr, Johnny kemudian bertemu dengan Direktur Jenderal Bidang Digital Badan Kementerian Digital Jepang.“Kami juga mendiskusikan banyak hal terkait bagaimana hubungan Jepang dan Indonesia dan kerjasama Indonesia dan Jepang, secara khusus di bidang digital,” ujarnya.Kepada Menkominfo, delegasi Pemerintah Jepang menyampaikan keinginan yang besar untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan bisnis di bidang digital dengan Indonesia.“Dan secara bilateral resiprokal memberikan dukungan kandidat-kandidat Jepang di ITU dan kandidat Indonesia di ITU, kita saling memberikan dukungan,” ujar Johnny.Dalam pertemuan bilateral berikutnya, Menkominfo bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin Haji Musa mendiskusikan sektor penyiaran untuk membuka ruang kerja sama bisnis yang lebih luas.“Saya tentu berharap agar penyiaran Indonesia bisa disiarkan di Malaysia. Sebaliknya, kerja sama dari lembaga penyiaran Malaysia di sektor privat dengan lembaga penyiaran swasta di Indonesia dan lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RTM bisa saling bekerja sama, khususnya di bidang konten dan siaran,” tutur Johnny.Usai kunjungan kerja di Singapura, Menkominfo akan membahas peluang kerja sama tersebut dengan mitra terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Lokal, hingga Lembaga Penyiaran Komunitas.“Kita menindaklanjuti usulan Malaysia untuk membangun kerja sama di sektor broadcasting yang lebih erat dan lebih luas, khususnya di sektor lembaga penyiaran swasta yang berkaitan dengan bisnis,” jelas Johnny.