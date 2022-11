Memotret Tren Digital Kontemporer, AMSI Gelar Konferensi dan Award

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Memotret tren digital yang berkembang saat ini, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar acara bertajuk Konferensi Digital Indonesia (IDC) 2022. Konferensi ini juga akan disandingkan dengan pemberian penghargaan AMSI Award.Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, mengatakan IDC 2022 menjadi agenda besar tahunan AMSI. Agenda ini menjadi cermin reflektif atas apa yang sedang dan akan terjadi di luar tentang berbagai tren dan fenomena terkini di dunia digital."IDC itu ajang kita bisa berefleksi diri. Kita sekarang ada di mana? Siapa teman atau partner bisnis yang harus kita jaga? Teknologi macam apa? Dan gelombang yang akan datang seperti apa? Supaya kita bisa mengantisipasi lebih dini," kata Wens, yang juga CCO Kapanlagi Youniverse, melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, 19 November 2022.Berbeda dengan IDC tahun-tahun sebelumnya yang fokus pada tema-tema outward looking, gelaran IDC kali ini bertema inward looking. Acara juga akan dilakukan secara hibrida, baik luring maupun daring.Wens mengatakan inward looking yang dimaksud adalah pembahasan mengenai persoalan digital di dalam negeri. Seperti, persoalan mengenai publisher right, soal-soal digital advertising, keamanan data, regulasi negara, dan juga model-model bisnis baru yang tak melulu bicara soal traffic atau pageviews.IDC 2022 akan digelar di Hotel JS Luwansa, HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Pelaksanaannya berlangsung pada 22-23 November 2022.Bagi peserta yang ingin ikut dalam acara ini bisa membuka web resmi AMSI atau akun medsos AMSI dan klik link pendaftaran. "Kalau pun tidak sempat, nanti tetap bisa menyimak lewat akun Youtube resmi AMSI dan akun Youtube media-media anggota AMSI yang juga menyiarkannya dari 24 wilayah di Indonesia,” kata Ketua Panitia IDC dan AMSI Awards 2022, Adi Prasetya.Menurut Adi, baik peserta onsite maupun online tidak dipungut beaya. Masyarakat dari kelompok profesi, mahasiswa, dan komunitas apapun, masih bisa mendaftarkan diri sebagai peserta online.Rangkaikan IDC dan AMSI Awards 2022 bisa terselenggara berkat dukungan dari USAID dan Internews. Juga karena dukungan sejumlah sponsor seperti PT Astra International Tbk, Jixie, PT Huawei Tech Investment, PT Astra Honda Motor, PT Link Net Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.Pada IDC 2022, panitia telah menyiapkan enam sesi dengan tema soal industri, media, keuangan, telekomunikasi, periklanan, dan isu tentang perlindungan data pribadi. Semua mengacu pada tema utama “Web 3.0, Peluang dan Tantangan Model Bisnis di Era Digital”.Di sela-sela acara IDC 2022, AMSI juga menyelipkan dua agenda, yakni peluncuran perusahaan advertising agency yang didirikan sebagai lembaga profit center milik AMSI dan penandatanganan kerja sama AMSI dengan PT Huawei Tech Investment.Kesepakatan kerjasama ini akan membuka peluang media-media anggota AMSI di 24 wilayah untuk mendapatkan transfer pengetahuan dan teknologi seputar teknologi informasi, internet, cloud computing, artificial intelligent, hingga cyber security.Puncak dari IDC 2022 akan ditutup dengan Dinner AMSI and Friends dan Malam Penghargaan AMSI Awards 2022. Ajang penghargaan ini akan menjadi selebrasi bagi 15 media terbaik AMSI, baik media lokal maupun media nasional.Baca: Media Group Network Sepakati MoU Berbagi Konten dengan Emirates News Agency Media-media peraih penghargaan itu dinilai oleh dewan juri yang meliputi Yosep Adi Prasetyo (Ahli Hukum Pers, sebagai ketua), Ninik Rahayu (Anggota Dewan Pers), Ignatius Haryanto (Peneliti Media UMN), Eric Sasono (Chief of Party Internews), dan Kristy Nelwan (Head Cormomm PT Unilever).Yosep berharap AMSI Awards ini bisa memotivasi dan menginspirasi media-media siber di Indonesia untuk terus menjadi media yang konsen terhadap kualitas jurnalisme dan bertumbuh sehat secara bisnis."Kita bisa banyak belajar dari para peserta. Siapa peraih Awardnya? Tunggu tanggal 23 November,” kata Yosep.