Said Aqil Siradj Didorong Kembali Pimpin NU

Jakarta: Ulama kharismatik asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Haji (TGH) L Turmudzi Badaruddin, mendorong Said Aqil Siradj kembali memimpin Nahdlatul Ulama ( NU ). NU dinilai membutuhkan figur pemimpin dengan kapasitas keilmuan dan kepemimpinan yang mumpuni.“Dua kriteria tersebut ada pada sosok Said Aqil Siradj,” kata Turmudzi dalam keterangan tertulis, Minggu, 3 Oktober 2021.Pernyataan Turmudzi itu disampaikan dalam silaturahmi di Pesantren Qomarul Huda, Lombok, NTB. Said Aqil turut hadir dalam acara tersebut.Turmudzi menilai Said Aqil sosok alim sekaligus akademisi. Said Aqil juga seorang guru besar di bidang tasawuf.Baca: Kampus NU di Jakarta Didorong Lebih Kompetitif “Karya-karya beliau membuktikan bahwa kualitas kealimannya yang luar biasa,” papar dia.Selain itu, Said Aqil dinilai cakap memimpin yang dibuktikan dengan membawa NU disegani di mata dunia. Bahkan, dia beberapa kali dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia.“Kiai Said mampu membawa NU berkiprah di kancah Internasional melalui diaspora NU dan PCINU (Pengurus Cabang Istimewa NU) se-dunia,” ujar Turmudzi.Turmudzi menyebut Said Aqil juga berkomitmen memajukan pendidikan di lingkungan NU. Keseriusan itu dibuktikan dengan berdirinya sejumlah universitas NU.