Dideportasi Tanpa Alasan, Ustaz Abdul Somad Pertanyakan Ini

Penjelasan KBRI Singapura

Jakarta: Ustaz Abdul Somad mengaku dideportasi dari Singapura tanpa ada alasan yang jelas. Ustaz Abdul Somad datang ke Singapura bersama lima orang lainnya, termasuk istri dan anaknya.UAS menyatakan bahwa mereka ke Singapura dalam rangka liburan. Namun, tiba-tiba dirinya tak diizinkan lewat oleh pihak imigrasi.Ia juga tak mendapat penjelasan dari pihak imigrasi. "Itulah yang mereka tak bisa jelaskan, pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan," kata UAS."Jadi yang bisa menjelaskan ambassador of Singapore in Jakarta, you have to explain to our communities why your country rejected us? (Duta Besar Singapura di Jakarta, Anda harus menjelaskan pada komunitas kita kenapa negaramu, pemerintahanmu, menolak kita?)" tutur dia."Kenapa? Apakah karena teroris, apakah karena ISIS, apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan," ucap Ustaz Abdul Somad.Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura menegaskan Ustaz Abdul Somad (UAS) bukan dideportasi pihak imigrasi melainkan ditolak masuk Singapura karena tak memenuhi kriteria.“Saya mau meluruskan, petugas imigrasi sudah menyatakan bahwa beliau tidak dideportasi, tetapi ditolak izin masuknya ke Singapura karena tidak memenuhi syarat kriteria warga asing untuk ke Singapura,” ujar Kepala Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Singapura, Ratna Lestari saat dihubungi di Batam, Selasa, 17 Mei 2022.Ratna menjelaskan peristiwa itu terjadi pada saat UAS sedang melakukan pengecekan paspor di pintu masuk imigrasi di Tanah Merah, Singapura. “Jadi belum masuk ke Singapura dan izin masuknya ditolak,” kata Ratna.Terkait alasannya, Ratna menyebutkan pihak imigrasi Singapura tidak menjelaskan terkait alasan kenapa UAS ditolak masuk ke Singapura.“Karena izin masuknya orang asing ke suatu negara memang kedaulatan masing-masing negara. Kami paham soal itu, karena kami sering menolak warga negara asing masuk ke Indonesia dengan beberapa kriteria yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Jadi hal yang sama dilakukan oleh pihak imigrasi Singapura, bahwa jika tidak dianggap memenuhi kriteria masuk ke wilayah Singapura, maka yang bersangkutan ditolak untuk masuk,” ucap Ratna.