Profil Emmeril Khan Mumtadz, Putra Sulung Ridwan Kamil yang Terseret Arus Sungai Aare Swiss

Profil Emmeril Khan Mumtadz

Jakarta: Nasib nahas dialami putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil , Emmeril Khan Mumtadz (Eril), saat berenang di Sungai Aare, Swiss , pada Kamis, 26 Mei 2022, waktu setempat. Ia terseret hilang karena terseret arus sungai saat itu.Menurut keterangan adik kandung Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzaman, Eril berenang bersama adik, yakni Camilia Laetitia Azzahra, dan kawannya. Saat hendak naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras. Sebelum hilang, Eril sempat mendapat bantuan dari kawannya."Kejadian tersebut terjadi pada 26 Mei 2022, siang hari waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah," Elpi dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Mei 2022.Pencarian Eril sudah dilakukan sekitar 6 jam pada Kamis hingga dini hari waktu Indonesia. Hingga kini, petugas pun belum menemukan Eril.Baca: Hilang Terseret Arus di Swiss, Media Sosial Anak Ridwan Kamil Banjir Doa "Hingga informasi ini disampaikan, pencarian sudah berjalan 6 jam dan kami berharap Eril dapat ditemukan segera dalam keadaan sehat," ujar Elpi.Ia berharap Eril segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Elpi pun meminta warga Indonesia turut mendoakan keselamatan Eril.Eril berada di Swiss bersama keluarga untuk mencari sekolah guna melanjutkan ke jenjang S2. Sedangkan Ridwan Kamil tengah melakukan perjalanan dinas ke beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Itali.Emmeril Khan Mumtadz atau biasa disapa Eril lahir di New York, Amerika Serikat, pada 25 Juni 1999. Ia merupakan putra sulung dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.Eril memiliki saudara kandung perempuan. Adiknya itu bernama Camilia Laetitia Azzahra.Eril lahir di AS karena Ridwan sedang menempuh pendidikan S2 di University of California, Berkeley. Kemudian, ia besar di Bandung, Indonesia.Selama di Bandung, Eril bersekolah di Pondok Pesantren Darul Hikam (DH). Ia mengenyam pendidikan di pesantren itu dari SD hingga SMP.Kemudian, Eril melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Bandung sebelum akhirnya masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2017. Di ITB, ia memilih masuk di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara.Diketahui Eril juga memiliki hobi bermusik. Hal itu terungkap dari salah satu unggahan Instagram milik pribadinya.Dalam unggahannya itu, Eril berkumpul bersama teman-temannya sambil memegang alat musik. Adapun alat musik yang dipegang Eril yakni saxophone."Music should be your escape. Kadang belajar doang membosankan," tulis Eril dalam keterangan foto itu.