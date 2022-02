Konsumen Kecewa Aplikasi Livin by Mandiri Error, Bank Mandiri: Mohon Maaf

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Hi Bpk/Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini sedang dilakukan pemeliharaan sistem pada layanan Livin' by Mandiri (logo kuning). Mohon utk dpt melakukan pengecekan secara berkala ya.(1) — bank mandiri (@bankmandiri) February 25, 2022

(PRI)

Jakarta: Aplikasi mobile banking Livin by Mandiri berlogo kuning mengalami error pada Jumat, 25 Februari 2022. Bahkan aplikasi tersebut menjadi trending topic di Twitter karena dikeluhkan warganet.Pantauan medcom.id, hingga artikel ini diturunkan, aplikasi Livin menempati trending ketiga dengan total cuitan lebih dari 13 ribu kali di platform Twitter.Beberapa keluhan yang dicuitkan warganet antara lain aplikasi tersebut tak bisa berfungsi dan hanya loading di halaman utama."Livin by Mandiri sering error jadinya Livin on a Prayer," cuit @oliverpool."Ini Livin nge-stuck?" tanya @stfu_rel.Pihak Bank Mandiri pun akhirnya memberikan klarifikasi. Permasalah di Livin by Mandiri logo kuning dikarenakan sedang pemeliharaan sistem."Hi Bpk/Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini sedang dilakukan pemeliharaan sistem pada layanan Livin' by Mandiri (logo kuning). Mohon untuk dapat melakukan pengecekan secara berkala ya," cuit @bankmandiri.Konsumen yang kecewa ikut menanggapi jawaban dari Bank Mandiri."Malulah masa berkali-kali alasan maintenance? Di jam kerja pula. Tim IT nya perlu dievaluasi," tulis @Freethinker_ID.