One Way Kalikangkung-KM 72 Cikampek Diharapkan Bisa Cegah Kemacetan

Jakarta: Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kemenko PMK, Aris Darmansyah Edisaputra, menyebut semua pihak sedang mempersiapkan arus balik lebaran agar lancar seperti arus mudik . Salah satunya dengan menerapkan one way."Karena kemarin diperkirakan arus balik puncaknya itu tanggal 24-25 April, kemudian Presiden mengimbau kalau belum ada kepentingan di Jakarta untuk menunda agar arus balik lancar, secara overall lancar lah, di beberapa titik ada macet khusus untuk jalan darat," kata Aris saat dihubungi, Rabu, 26 April 2023.Terkait dengan adanya pemberlakuan one way dari Kalikangkung sampai KM 72 Cikampek, Aris menyebut hal itu bertujuan mencegah kepadatan kendaraan di momen arus balik lebaran tahun ini."Itu bertujuan untuk mencegah terjadi kemacetan parah, karena banyak yang pulang hari ini, makanya diperpanjang, dan mungkin ke depan itu bisa saja diberlakukan kembali," tegas Aris.Aris mendampingi Menko PMK, Muhadjir Effendy, menjajaki trek arus balik, terjadi perlambatan gerak kendaraan saat memasuki kawasan rest area."Kemarin saya kebetulan mengikuti kegiatan Pak Menko dari Kalikangkung ke KM 72 saat arus balik ini, mengikuti one way arus balik, dimana terjadi perlambatan terutama di menjelang rest area, karena disebabkan penuhnya rest area dan beberapa pengendara berhenti di bahu jalan," ujar dia. (