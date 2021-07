30 Provinsi Mencapai Standar Testing WHO Setelah PPKM Darurat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak 30 provinsi di Indonesia mencapai standar testing covid-19 dari organisasi kesehatan dunia (WHO) di akhir masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Standar testing WHO minimal satu per seribu penduduk."Pada 25 Juli meningkat 30 dari 34 provinsi yang mencapai standar testing," kata juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmidzi, dalam konferensi pers perkembangan PPKM secara daring di Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021.Nadia mengatakan pada masa awal pemberlakuan PPKM darurat , hanya 14 dari 34 provinsi saja yang memenuhi standar testing WHO. Sebanyak lima provinsi yang melakukan testing dengan standar WHO dan tertinggi, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarya, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara."Ini tentunya penting untuk dapat menilai positivity rate dengan benar," kata dia.Baca: Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga Tracer Covid-19 Secara nasional, testing rate sudah bergerak dari angka 2,52 per seribu penduduk, menjadi 4,03 per seribu penduduk pada 25 Juli 2021. Sementara itu, positivity rate secara nasional berada di kisaran 26,4 persen, dengan rentang antara 18-72 persen."Artinya kita masih harus bekerja keras untuk menurunkan transmisi covid-19," kata dia.Nadia mengatakan secara nasional terdapat penurunan kasus covid-19 sebanyak 17 persen. Namun, angka kematian meningkat sebesar 36 persen."Ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan upaya-upaya perbaikan untuk menyelamatkan setiap pasien yang ada di rumah sakit, maupun yang saat ini menjalani isolasi mandiri, maupun isolasi terpusat," ujar dia.(JMS)