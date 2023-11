Anies Baswedan Singgung Nike Made in Indonesia, Ini Maksudnya

Adri Prima • 09 November 2023 19:24



Jakarta: Anies Baswedan memaparkan arah strategi politik luar negeri andai dirinya nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia (RI). Secara garis besar, Anies ingin berfokus dalam mendayagunakan seluruh potensi dalam negeri dan meningkatkan daya tawar Indonesia. "Meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat dunia. Itu yang ingin kita lakukan," kata Anies, dalam acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri, di CSIS Auditorium Gedung Pakarti Center, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November 2023. Anies menjelaskan untuk mencapai pendayagunaan potensi dalam negeri secara menyeluruh, ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut ia sebut sebagai Smart Power, yang terdiri dari Hard Power dan Soft Power. Penguatan brand asli Indonesia di pasar global Salah satu aspek yang masuk dalam kategori hard power yang dipaparkan Anies yakni Kemajuan Ekonomi Berkeadilan. Ia menginginkan merek-merek Indonesia mendapat perhatian dunia. Perlu penguatan dengan pembuatan label yang juga muncul dari Indonesia untuk mencapai tujuan ini. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia tidak hanya sekadar menjadi basis produksi brand luar. Anies mencontohkan produk dari brand besar yang dibuat di Indonesia, seperti salah satunya produk sepatu Nike. "Kenapa kami tonjolkan brand of Indonesia bukan made in Indonesia? Nike juga made in Indonesia. Banyak sekali produk-produk itu made in Indonesia, tapi mereka bukan merek Indonesia. Nah kami ingin justru brand of Indonesia muncul," terang Anies. Selain itu, Anies menilai Indonesia mengalami ketimpangan dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, Anies ingin mendorong banyak tempat menjadi pusat perekonomian baru di Indonesia. "Kalau itu bisa kita kerjakan, maka bukan hanya Jakarta dan Jawa bagian Utara, tapi titik-titik utama, kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia," ujarnya.





Secara garis besar, Anies ingin berfokus dalam mendayagunakan seluruh potensi dalam negeri dan meningkatkan daya tawar Indonesia.



"Meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat dunia. Itu yang ingin kita lakukan,” kata Anies, dalam acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri, di CSIS Auditorium Gedung Pakarti Center, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November 2023.



Anies menjelaskan untuk mencapai pendayagunaan potensi dalam negeri secara menyeluruh, ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut ia sebut sebagai Smart Power, yang terdiri dari Hard Power dan Soft Power.

Salah satu aspek yang masuk dalam kategori hard power yang dipaparkan Anies yakni Kemajuan Ekonomi Berkeadilan. Ia menginginkan merek-merek Indonesia mendapat perhatian dunia.

Perlu penguatan dengan pembuatan label yang juga muncul dari Indonesia untuk mencapai tujuan ini. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia tidak hanya sekadar menjadi basis produksi brand luar.



Anies mencontohkan produk dari brand besar yang dibuat di Indonesia, seperti salah satunya produk sepatu Nike. "Kenapa kami tonjolkan brand of Indonesia bukan made in Indonesia? Nike juga made in Indonesia. Banyak sekali produk-produk itu made in Indonesia, tapi mereka bukan merek Indonesia. Nah kami ingin justru brand of Indonesia muncul," terang Anies.



Selain itu, Anies menilai Indonesia mengalami ketimpangan dalam hal perekonomian. Oleh karena itu, Anies ingin mendorong banyak tempat menjadi pusat perekonomian baru di Indonesia.



"Kalau itu bisa kita kerjakan, maka bukan hanya Jakarta dan Jawa bagian Utara, tapi titik-titik utama, kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia," ujarnya.



