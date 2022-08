Tarif Ojol Naik, Mitra Pengemudi Khawatir Pelanggan Berkurang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian perhubungan akan menaikkan tarif jasa transportasi online per 14 Agustus 2022. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022.Salah satu pengemudi ojol , Lukman mengaku setuju dengan kenaikan tarif baru. Namun, ia berharap perubahan itu tidak akan menyebabkan berkurangnya penumpang.“Percuma juga kalau tarif naik, tapi order-annya gak ada. Sama aja bohong, mendingan tarif yang sekarang tapi order-an melimpah,” ujar Lukman dalam tayangan Sisi Metropolitan di Metro TV, Kamis 11 Agustus 2022.Sementara itu, pengemudi ojol lainnya, Alan berharap kenaikan tarif nantinya akan menguntungkan mitra pengemudi. “Mudah-mudahan ditingkatkan lagi untuk masalah ongkos, jadi pendapatan sama (kebutuhan di rumah) itu bisa stabil,” ujar dia.Nantinya kenaikan harga tarif akan dibedakan ke dalam tiga zona daerah. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (di luar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang), serta Bali dengan tarif batas atas sebesar Rp1.850 per kilometer (km), tarif batas bawah sebesar Rp2.300 per km dan rentang harga minimal sebesar Rp9.250-Rp11.500.Sementara Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, serta Tangerang dengan tarif batas atas sebesar Rp2.700 per km, tarif batas bawah sebesar Rp2.600 per km, dan rentang harga minimal sebesar Rp13 ribu- Rp13.500. Zona III meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku serta Papua dengan tarif batas atas Rp2.600 per km, tarif batas bawah Rp2.100 per km dan rentang harga minimal sebesar Rp10.500 - Rp13 ribu.