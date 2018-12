Hustle on Project 2018 Dukung Potensi Creativepreneur Muda

Hustle on Project sukses diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 2018 dengan tema Unleash Your Inner Creativepreneurship. Acara ini fokus pada fashion, art, and food dengan memberikan konsep Colorful, Young, and Fun untuk menyesuaikan ketertarikan anak-anak muda.Hustle on Project diselenggarakan di Kuningan City, Ground Floor, Jakarta Selatan, pada 1-2 Desember 2018. Wujud nyata dari bentuk komitmen Hustle on Project kepada para creativepreneur muda adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka dalam mengisi Creative Bazaar, Hustle Talk, Hustle Walk, Live Mural, dan Live Performance.Ketua Hustle on Project Anna Maria mengungkapkan rasa bangganya terhadap keberhasilan dan banyaknya respons positif dari tenant dan pengunjung. Anna optimistis acara ini bisa dijadikan sebagai acara tahunan."Sangat terharu melihat respons positif yang diberikan oleh para pengunjung, tenants, bahkan mereka yang belum sempat datang. Kami berharap acara yang sudah kami persiapkan sepenuh hati ini bisa membawa dampak positif bagi banyak pihak," ujar Anna, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.Anna, selaku Head Project, meresmikan Hustle on Project. Live Mural yang berkolaborasi dengan Swapiness dalam tema Art, Creativity, and Society, mampu memperlihatkan kesenian yang ingin ditekankan dalam acara ini dan menarik perhatian pengunjung untuk melihat proses pembuatan Live Mural maupun sekadar berfoto.Adanya Awarding Design Competition untuk para pemenang kompetisi desain yang telah dilaksanakan saat pre-event dan Hustle Talk dari Yassa Singgih bertemakan From a Simple Hope to Forbes turut memeriahkan Hustle on Project pada hari pertama.Pada hari kedua sekaligus hari terakhir dibuka dengan Hustle Walk yang menampilkan produk-produk dari brand lokal yang bergabung dalam Hustle on Project. Selanjutnya, Hustle Talk diisi oleh tiga pembicara sekaligus, yaitu Vivicen dalam tema Undying Pasion for Fashion, serta Arief Muhammad dan Tiara Pangestika. Live Performance dari Fiqi Jacub dan The Overnights menjadi hiburan sekaligus penutup Hustle on Project 2018.(ROS)