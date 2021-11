Dua Gubernur Peraih People of The Year Hadiahi Metro TV Pantun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terpilih karena kinerja lawan pandemi

Jakarta: Metro TV kembali mempersembahkan penghargaan People of The Year 2021 bagi insan Indonesia dari berbagai profesi. Mereka yang terpilih memberikan inspirasi dan manfaat nyata kepada bangsa.Sebanyak tiga kepala daerah mendapat penghargaan Best Governors of The Year 2021 untuk kategori Best Governor for Healthcare & Actions Against Pandemi. Mereka ialah Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Provinsi Jambi Al Haris.Uniknya, Ridwan Kamil dan Al Haris memberikan hadiah pantun kepada Metro TV sebagai tanda syukur dan terima kasihnya. "Saya lihat Aura Kasih ke pasar membeli sapi. Terima kasih dari rakyat Jabar yang paling banyak menonton Metro TV," ucap Ridwan Kamil."Matang hari airnya tenang, sungguh tenang deras ke tepi. Warga Jambi pasti senangdan paling banyak nonton Metro TV," kata Al Haris tak mau kalah.Al Haris berhasil dianugerahi Best Governor for Healthcare & Actions Against Pandemi karena dinilai berhasil meningkatkan laju vaksinasi covid-19. Kemudian juga, menerapkan sanksi tegas bagi warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes).Selain itu, Al Haris mewajibkan seluruh puskesmas memiliki mobil vaksinasi keliling. Energi masyarakat Jambi juga dimaksimalkan ke dalam sektor yang produktif seperti berladang dan bertani, yang mampu menghasilkan peningkatan ekspor CPO dan kayu manis.Ridwan Kamil dinobatkan sebagai Best Governor for Healthcare & Actions Against Pandemi karena dinilai berhasil menekan laju penularan covid-19 dan menekan angka kematian. Ia juga melakukan gebrakan sukses melalui program Puspa (Puskesmas terpadu dan juara).Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Barat dengan drastis. Ini dicapai melalui subsidi membangun relawan Keluarga Berencana serta memiliki banyak program yang mengedukasi ibu hamil di Jawa Barat.Kemudian, Gubernur Bali I Wayan Koster mendapat penghargaan karena mampu membuat Pulau Dewat menjadi provinsi dengan vaksinasi covid-19 tertinggi pertama. Selain itu, indeks kepatuhan monitoring protokol kesehatan Bali sangat tinggi dan terbaik dalam penerapan PPKM Mikro.Puluhan bilik PCR di Bandara Ngurah Rai serta Hotel bersertifikat CHSE disediakan bagi karyawan mancanegara yang hendak berkunjung.