Cuitan Tom Lembong Usai Namanya Disebut Gibran Berulang Kali di Debat Cawapres

Fatha Annisa • 22 Januari 2024 12:05



Jakarta: Tom Lembong membuat cuitan setelah namanya berulang kali disebut Gibran Rakabuming saat menanggapi Muhaimin Iskandar di debat kedua cawapres, Minggu, 21 Januari. Namanya juga trending di X (Twitter). Media sosial X ramai usai Gibran berkali-kali membawa nama Tom Lembong di debat cawapres. Tom pun me-quote sebuah unggahan video yang menunjukkan momen saat Presiden Jokowi meminta dirinya menjawab dalam forum Brookings Institution Amerika pada 2015 lalu. “Ah, the good ol’ memories… (masa-masa indah),” cuit Tom, Minggu, 21 Januari 2024. Dalam video tersebut, awalnya Jokowi diberikan sebuah pertanyaan. Bukannya menjawab, Jokowi justru melemparnya kepada Tom Lembong yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. “I want to test my minister. Please answer the question, Pak Tom. (Saya ingin menguji menteri saya. Tolong jawab pertanyaannya, Pak Tom,” demikian ucapan Jokowi dalam forum Brookings Institution Amerika tersebut. Foto: Tangkapan layar Netizen Sindir Gibran Nama Tom Lembong sontak saja trending di X. Warganet menggunakan potongan video itu untuk menyindir Gibran yang lebih dulu menyinggung masalah catatan yang dibawa Cak Imin saat debat. Banyak dari mereka lalu menganggap Gibran sirik karena Tom Lembong berada di pihak Anies-Cak Imin. “Si gibran malu gak sih,” cuit @mwenjual. “Gibran lu tau gak sih bapak lu kalo pidato catetannya dari isi kepala siapa? Tom Lembong," tulis akun @chitattoes. “Gibran gak usah deh lo nyindir cak imin karena ada tom lembong di tim. noh bapak lo tiap pidato aja nyontek catetan buatan tom lembong," cuit akun @petrikour. Tom Lembong Sebagai informasi, Tom Lembong atau Thomas Lembong merupakan Wakil Ketua Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2015. Pria lulusan Harvard University ini juga disebut-sebut menjadi penulis di balik sejumlah pidato ikonik Jokowi saat menjadi gubernur sampai masa jabatan pertama sebagai presiden, seperti pidato 'Game of Thrones' pada pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 dan pidato 'Thanos' di Forum Ekonomi Dunia.