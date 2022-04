Terinspirasi Perjuangan Kartini, Menkominfo Ajak Perempuan Jadi Pilar Utama UMKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan kehadiran transformasi digital di Indonesia menjadi salah satu dorong penyediaan dan menyetarakan akses khususnya bagi perempuan untuk berwirausaha serta berkontribusi bagi ekonomi nasional."Berbagai capaian perempuan dalam UMKM Indonesia bukti nyata bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak sia-sia. Apabila kita telisik lagi, tidak dapat dimungkiri banyak Kartini-Kartini modern dengan inspirasi dari Raden Ajeng Kartini, figur perempuan yang telah mengisi sejarah negara ini,” kata Johnny dalam Webinar Kartini Day Women in Digital Entrepreneurship #Recover Together with DEA di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 21 April 2022.Johnny menyontohkan deretan nama perempuan yang memegang peran penting di Indonesia, baik di pemerintahan hingga lembaga-lembaga terkait.“Kita tahu Presiden ke-5 kita Ibu Megawati, saat ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kita, Ibu Puan Maharani. Saat ini pula ibu Ketua Komisi I DPR RI Ibu Mutia Viada Hafid, Sekjen Kominfo Ibu Mira Tayyiba juga seorang perempuan,” jelasnya.Johnny menyatakan masih banyak lagi perempuan Indonesia yang mengisi jabatan strategis di berbagai lembaga eksekutif seperti di jajaran menteri dan pejabat pimpinan tinggi. Termasuk yang menjadi chair dan alternate chair yang memimpin persidangan Sherpa Track serta Working Group dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.“Di tingkat global, dari sederet panjang peran perempuan dicatat beberapa perempuan juga mengisi posisi penting di level pimpinan. Sebut saja saat ini Ibu Kamala Harris Wakil Presiden Amerika Serikat, Jacinda Ardern Perdana Menteri Selandia Baru, hingga jajaran C-Level Executive di berbagai global technology company dan para pemimpin lembaga internasional. Kita juga saat ini bersama-sama dengan Madam Atsuko Okuda sebagai Regional Director Internasional Telecommunication Union, Regional Office for Asia and Pasific,” tuturnya.Johnny menyampaikan dalam perkembangan UMKM di Indonesia selama masa transformasi digital, perempuan memiliki peran yang utama karena memiliki kontribusi hingga 60 persen dari total 58 juta UMKM di Indonesia.Tentunya peran wanita Indonesia itu menguatkan survei Google di 2020 bertajuk "Advancing Women in Entrepreneurship", perempuan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi di Asia Tenggara dalam hal berwirausaha.Meski demikian dalam survei itu disebutkan para wirausaha wanita masih mengalami hambatan khususnya dalam hal kurangnya jaringan bisnis dan juga keterampilan pemasaran.Untuk itu bertepatan dengan momen perayaan Hari Kartini 2022, Kementerian Kominfo mendorong semakin banyak wanita di Indonesia untuk berperan aktif mendalami digitalisasi dalam hal mengembangkan bisnisnya.Tidak hanya mendorong para wanita di Indonesia, Johnny juga mendorong para pelaku industri yang terlibat dalam ekosistem digital Tanah Air dapat memberikan dukungan berupa pelatihan hingga program pengembangan keterampilan agar talenta para Kartini masa kini bisa semakin optimal."Mari kita bersama hantarkan para Kartini Modern untuk bermigrasi, bangsa dan masyarakat Indonesia memasuki ruang-ruang digital untuk kejayaan negeri dan rakyat. Mari kita kobarkan semangat juang Raden Ajeng Kartini dalam rangka mengabdi untuk bangsa," tutup Johnny.