Rute Terbaru Sudah Berlaku, Begini Cara Cek Jadwal KRL

Perubahan rute KRL terbaru

Cara cek jadwal KRL

1. Cek jadwal KRL di website

2. Cek jadwal dengan KRL Acces

Jakarta: Rute terbaru KRL Commuterline sudah berlaku mulai Sabtu, 28 Mei. Bagi penumpang yang rutin menggunakan KRL perlu mengetahui jadwal perjalanannya, berikut ini cara mengeceknya.Mulai 28 Mei, perjalanan KRL Lin Bogor dan Lin Bekasi/Cikarang mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan Switch Over (SO) ke-5 di Stasiun Manggarai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Perjalanan KRL lintas Bogor hanya melayani relasi Bogor/Depok/Nambo-Jakarta Kota pp via Stasiun Manggarai. Artinya penumpang dari Bogor yang ingin melanjutkan menuju ke Stasiun Sudirman ataupun Stasiun Tanah Abang mesti transit di Stasiun Manggarai.Selain itu, perubahan rute juga terjadi untuk KRL Lin Bekasi atau Cikarang. KRL Lin Bekasi yang semula langsung ke Stasiun Jakarta Kota kini hanya menuju ke Stasiun Angke/Kampung Bandan via Manggarai/Pasar Senen. Karena itu, bagi penumpang KRL Lin Bekasi harus transit di Stasiun Manggarai.Pola operasi loop line dilayani KRL lintas Cikarang/Bekasi dengan dua skema yaitu full racket Cikarang/Bekasi pp via Manggarai atau Pasar Senen dan Half Racket Cikarang/Bekasi-Kampung Bandan/Angke pp via Manggarai.“Pengguna KRL dari Bekasi/Cikarang ke arah Jakarta Kota yang sebelumnya menggunakan satu perjalanan, sekarang harus melakukan transit di stasiun Manggarai. Begitu pula pengguna KRL Bogor/Depok/Nambo ke arah Sudirman, Tanah Abang, Duri juga harus melakukan transit di stasiun Manggarai,” terang Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 29 Mei 2022.Baca: Hari Pertama Perubahan Rute, Banyak Keterlambatan KRL KAI Commuter tetap mengoperasikan 1.054 perjalanan per hari dengan 94 rangkaian KRL. Lalu, menyiapkan tiga perjalanan KRL feeder relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan untuk mengantisipasi kepadatan di jam sibuk.Selain rute, penting juga untuk mengetahui jadwal perjalanan KRL. Ada dua cara untuk mengecek jadwal KRL.Sobat Medcom bisa mengakses laman https://www.krl.co.id/ untuk mengecek jadwal perjalanan KRL. Selain itu, jadwal lengkap juga bisa diunduh di laman tersebut atau klik di sini untuk mengunduhnya.Dengan menggunakan aplikasi KRL Acces ini sobat Medcom bisa mengetahui jadwal KRL secara real time kedatangan KRL dari Stasiun keberangkatan.(Cara cek jadwal KRL terbaru 2022 foto: Medcom.id)