People Of The Year 2021 Metro TV Bentuk Apresiasi Kepada Sosok Inspiratif saat Pandemi

Jakarta : Dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-21 Metro TV , Metro TV kembali menyelenggarakan acara penghargaan bergengsi “People of the Year” pada Rabu, 24 November 2021, pukul 21.05 WIB.Penghargaan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh Indonesia seperti pimpinan daerah, masyarakat, peneliti, serta perusahaan dan juga lembaga yang telah memberikan inpirasi dan manfaat nyata kepada bangsa dan masyarakat luas dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19.Ajang penghargaan People of the Year yang diselenggarakan tiap tahun ini akan disiarkan langsung di Grand Studio Metro TV dengan menghadirkan 6 juri People of the Year 2021 yang terdiri dari pimpinan Media Group Network, kalangan ahli, praktisi dan akademisi.Para dewan juri ini nantinya akan memberikan penilaian untuk para nominasi berdasarkan hasil riset dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Research Center Media Group Network (RC MGN) sejak bulan Juli lalu.Keenam dewan juri itu nantinya akan memilih 9 kategori penghargaan People of the Year2021 di antaranya yaitu Best Governor for Inclusive Economic Growth, Best Governor for Empowerment & Education, Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemi, Best Governor for E-Gov & Digital Innovation, Innovative Governmental Organization, Scientific Breakthrough Against Pandemi, Corporation Participation Against Pandemi, Patron of Development Partnership, dan terakhir yaitu Lifetime Achievement.Presiden Direktur Metro TV sekaligus Ketua Dewan Juri People of The Year 2021 Don Bosco Selamun mengatakan, harapan Indonesia pulih dari situasi pandemi semakin terlihat nyata dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.“Melalui People of The Year 2021, kami ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tokoh dan lembaga inspiratif yang berdedikasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Indonesia," ungkap Don Bosco. (