Harga BBM Pertamina Turun Jelang Iduladha, Ini Rinciannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Menjelang hari raya Iduladha 2023, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Penyesuaian harga ini berlaku hampir harga di seluruh SPBU Indonesia.Di DKI Jakarta, BBM nonsubsidi jenis Ron 92 atau Pertamax turun dari yang sebelumnya Rp13.300 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Begitu pula dengan Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp15.000 per liter menjadi Rp13.600 per liter."PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian keterangan di situs resmi Pertamina.Sementara itu, untuk harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite di angka Rp10.000 per liter dan harga solar tetap Rp6.800 per liter.Cek harga BBM Pertamina di seluruh provinsi via link berikut ini: https://mypertamina.id/fuels-harga