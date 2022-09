Jadi Trending Topic Usai Singgung Kasus Munir, Akun Twitter Bjorka Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Akun Twitter Bjorka tumbang

(PRI)

Jakarta: Nama hacker Bjorka menjadi trending topic, Minggu, 11 September 2022. Hal ini menyusul cuitan-cuitannya yang membongkar rahasia negara sejak beberapa hari terakhir.Terbaru, Bjorka sempat menulis cuitan tentang sosok terduga pembunuh aktivis HAM, Munir yang tewas di pesawat tanggal 7 September 2004 silam.Bjorka menyinggung satu nama yakni Muchdi Purwopranjono. Menurut Bjorka nama tersebut saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.“Siapa yang membunuh Munir? Saya akan memberikan kalian nama jika kalian bertanya siapa yang berada di balik pembunuhan Munir. Dia adalah Muchdi Purwopranjono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya,” tulis Bjorka dikutip dari akun Twitter @bjorkanism pada Minggu, 11 September 2022.Tak lama usai cuitan terakhirnya, kini terpantau akun twitter Bjorka dengan nama @bjorkanism sudah tidak bisa diakses. "Account suspended," jelas keterangan Twitter.Meski demikian, masih banyak netizen yang membahas tentang cuitan-cuitan Bjorka yang berisikan informasi penting dan rahasia tersebut."Tweet-tweetnya si Bjorka makin bau amis. People keep falling and believe him/her simply because they just dont trust the government (orang-orang tetap meyakini dia hanya karena mereka tidak percaya pemerintah)," tulis seorang netizen."Bjorka with citizen of Indonesia (Bjorka bersama rakyat Indonesia)," timpal netizen lain."Habis nge-spill denny siregar akun bjorka langsung tumbang, udah dibilang jangan langsung di ulti, jujur ritmenya kecepetan," cuit salah satu akun."Bjorka tumbang di tangan Twitter," komentar akun lainya.