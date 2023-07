Mark Zuckerberg Promosikan Aplikasi Pesaing Twitter via Ngetwit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Meta, perusahaan milik Mark Zuckerberg secara resmi meluncurkan aplikasi baru bernama Threads , Kamis, 6 Juli 2023. Threads sendiri diklaim sebagai pesaing Twitter , pasalnya aplikasi tersebut sangat mirip dengan Twitter milik Elon Musk Lucunya, di hari peluncuran Threads, CEO Meta Mark Zuckerberg justru mempromosikan aplikasi terbarunya lewat sebuah cuitan di Twitter. Dalam cuitannya di akun @finkd, Zuckerberg hanya memajang gambar Spider-Man saling tunjuk tanpa keterangan apapun.Gambar meme yang dipilih Zuckerberg dianggap sebuah lelucon untuk menyindir Elon Musk dan Twitter. Pasalnya kedua aplikasi tersebut sangat mirip dan punya fitur-fitur yang kurang lebih sama.Sontak saja, cuitan Zuckerberg turut mengundang komentar beragam dari netizen."When did you get so funny (Sejak kapan kamu menjadi sangat lucu)," tanya seorang netizen."When he made the joke app. Threads. (Saat dia membuat aplikasi lelucon. Threads)," balas netizen lain."He is emulating @elonmusk pretty hard. Dude is shameless (Dia sangat bekerja keras meniru @elonmusk. Bung Anda tak tahu malu," komentar salah satu akun."I can’t believe Mark actually tweeted this, this is hilarious (Saya tidak percaya Mark benar-benar men-tweet ini, sangat lucu," tulis akun lainnya.Selain komentar, tidak sedikit pula netizen yang merespons dengan memajang meme-meme kocak lainnya seperti gambar Mr Bean yang sedang mencontek, hingga gambar Mark Zuckerberg menampar Elon Musk yang diambil dari adegan Will Smith menampar Chris Rock.