People of the Year 2022 Metro TV: 4 Gubernur Terima Penghargaan Governor of the Year

Memperingati hari jadi Metro TV ke-22

Daftar peraih Governor of the Year

Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation 2022: Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta 16 Oktober 2017-16 Oktober 2022) Governor of the Year for Education and Empowerment: Gubernur Jawa Timur, Khofifah I. Parawansa (13 Februari 2019-13 Februari 2024). Governor of the Year for Health and Environmental: Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang (15 Februari 2021-15 Februari 2026). Governor of the Year for Inclusive Economic Growth: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (15 Februari 2021-15 Februari 2026.

Jakarta: Metro TV telah menganugerahi penghargaan kepada para pemimpin daerah dalam ajang People of the Year 2022 pada Kamis, 24 November 2022. Setidaknya ada empat gubernur menerima penghargaan di empat kategori berbeda pada ajang ini.Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Ia dinobatkan sebagai Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation 2022.Anies menyambut gembira penghargaan yang didapatnya itu. Ia menilai penghargaan ini tak lepas dari dukungan dan kerja sama yang baik antara pihak Pemprov DKI dengan semua pihak dalam mentransformasi Ibu Kota sebagai kota digital."Terima kasih atas apresiasi dari Metro TV. Penghargaan ini merupakan sebuah bentuk kerja bersama, sebuah kerja kolosal, sebuah kolaborasi dari semua pihak untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang semakin mudah diakses, cepat koneksinya, efisien. Sehingga menjadikan kita semua mengalami transformasi sebagai kota digital," ujar Anies."Karena kembali lagi bahwa tujuan Jakarta menjadi kota global. Di mana salah satu syaratnya memiliki konektivitas digital yang baik," tambahnya.Anies juga berharap penghargaan ini juga bisa memacu semangat Pemprov DKI untuk terus berinovasi dan membuat terobosan sehingga ekosistem digital di Jakarta semakin maju dan berkembang.Penghargaan juga diraih Gubernur Jawa Timur, Khofifah I. Parawansa. Dalam ajang ini, ia dianugerahi penghargaan Governor of the Year for Education and Empowerment.Adapun penghargaan Governor of the Year for Health and Environmental diterima Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang. Sedangkan predikat Governor of the Year for Inclusive Economic Growth didapat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru."Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang bersama-sama berupaya meningkatkan kehidupan kesehatan kita dalam keseharian. Untuk OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, terima kasih atas semua dukungan sehingga penghargaan ini bisa kami raih," kata Zainal.Pada kesempatan itu, Zainal juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada Metro TV."Sekali lagi terima kasih kepada Metro TV. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-22 Metro TV," tutur Zainal.Adapun pemilihan peraih penghargaan untuk para gubernur tidak sembarang. Metro TV memilih Dewan Juri untuk menetapkan siapa yang layak mendapatkan penghargaan dalam People of the Year 2022.Setidaknya ada kriteria khusus yang dijadikan Dewan Juri sebagai parameter untuk menetapkan siapa yang layak menerima penghargaan. Untuk kategori Governor of the Year, kriteria yang digunakan adalah kebijakan daerah yang sejalan dengan pemerintahan pusat.Kemudian, menyelaraskan antara kebijakan kesehatan dan lingkungan, ekonomi, e-gov, dan pendidikan daerah. Terakhir, mampu mengkoordinasikan kebijakan semua daerah yang dipimpinnya dengan baik.Sementara itu, penghargaan kepada gubernur definitif selama 2 tahun terakhir meskipun dalam perjalanan tiga bulan sebelumnya masa jabatannya telah berakhir. Penilaian kinerja Gubernur berdasarkan data per September 2021 hingga September 2022.Penghargaan People of The Year 2022 diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Metro TV yang ke-22. Ini juga merupakan keempat kalinya People of the Year diselenggarakan.Sesuai dengan tema HUT Metro TV tahun ini 'Bangkit Bergerak Bersama', Metro TV People of The Year 2022 memberikan penghargaan kepada sosok teladan bagi bangsa untuk bersama-sama bangkit dan bergerak untuk Indonesia emas 2045.Seperti tahun-tahun sebelumnya dalam menyaring peraih penghargaan pada setiap kategori, News Riset Center MGN menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Selain itu News Riset Center MGN juga membentuk dewan juri yang terdiri dari tujuh orang yang berkompeten di bidangnya dan memiliki kualifikasi sesuai dengan editorial Metro TV.Sejumlah kategori dalam Metro TV People of The Year adalah Governor of The Year, CEO of The Year, Social Enterprise of The Year, Innovator of The Year, Person of The Year, dan Lifetime Achievement of The Year.Berikut daftar peraih Governor of the Year dalam People of the Year 2022 Metro TV: