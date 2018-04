MPPA - Dompet Dhuafa Luncurkan Kembali Infaq Via Kasir

Perusahaan ritel modern di Indonesia, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) bersama Dompet Dhuafa (DD) kembali menggelar "Program Infaq via Kasir" untuk periode Ramadhan 2018 bertepatan dengan closing program Renovasi & Pendampingan Sekolah yang terwujud atas hasil donasi pelanggan melalui kerjasama Infaq Via Kasir selama periode Ramadhan sebelumnya.Program donasi infaq via kasir merupakan salah satu program yang sepenuhnya dimiliki dan dijalankan oleh Dompet Dhuafa. Para pelanggan diberikan kemudahan untuk berdonasi via kasir pada saat berbelanja di gerai-gerai yang dimiliki MPPA.Program ini merupakan langkah sosial Dompet Dhuafa yang bekerja sama dengan MPPA untuk mengajak masyarakat publik untuk berdonasi, dimana hasil donasi tersebut disalurkan ke berbagai program - program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Dompet Dhuafa. Selain itu, program infaq via kasir juga merupakan media untuk menyebarkan value berbagi kebaikan kepada masyarakat.Director - Corporate Secretary & Public Affairs Matahari Putra Prima Danny Kojongian menyatakan, memasuki tahun yang ke-12 untuk Program Infaq Via Kasir, perusahaan menyambut dengan baik atas hasil yang diperoleh dari periode sebelumnya.Di mana sejumlah sekolah yang tidak mampu di berbagai daerah memperoleh bantuan renovasi dan pendampingan pengajar, sehingga anak-anak di sekolah tersebut juga memperoleh fasilitas belajar yang baik.“Sebagai fasilitator untuk program Infaq via Kasir 2018 yang akan segera dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa pada periode Ramadhan mendatang ini, MPPA akan memastikan setiap lini kasir di gerai-gerai kami akan siap membantu para pelanggan untuk melakukan donasi tersebut,” kata Danny, dalam keterangan resminya, Kamis, 12 April 2018.Program Infaq Via Kasir bersama MPPA telah berjalan dengan baik selama 11 tahun dan saat ini memasuki tahun ke -12. Sejak bergulir tahun 2006 lalu, Program Infaq Via Kasir memudahkan masyarakat dalam beramal sambil berbelanja yang dapat dilakukan dengan mendonasikan kembalian belanja, pembulatan kembalian, atau berdonasi via kasir saat berbelanja.Direktur Program Dompet Dhuafa, Sabeth Abilawa menambahakan, program ini telah banyak membuahkan manfaat untuk masyarakat luas. Dari infak via kasir ini, para donatur dapat membantu banyak sekolah yang direnovasi agar kegiatan belajar-mengajar semakin baik di pelosok negeri ini.Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dana infaq disalurkan melalui Program Renovasi dan Pendampingan Sekolah yang tersebar di 14 sekolah di wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, Riau, Pontianak, Mataram, Samarinda, Padang, Kendari, dll. Salah satunya adalah di MI Al-Ithisam yang terletak di Pondok Cabe, Tangerang Selatan dimana acara Closing Program Renovasi & Pendampingan Sekolah untuk periode Ramadhan 2017 dilangsungkan pada hari ini.(DMR)