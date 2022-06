Ini 4 Amalan di Hari Jumat yang Dianjurkan Rasulullah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Amalan hari Jumat yang dianjurkan Rasulullah

1. Membaca Surat Al-Kahfi

2. Memperbanyak selawat Nabi Muhammad

3. Berdoa

4. Mandi Hari Jumat

(RUL)

Jakarta: Setiap hari Jumat kini banyak orang mengucapkan atau menuliskan Jumat Berkah di status WA, Instagram Story, maupun Twitter. Ini bukan tanpa alasan loh. Hari Jumat adalah salah satu hari yang istimewa bagi kaum Muslimin.Hari Jumat merupakan hari yang mulia. Rasulullah SAW bersabda:”Penghulu segala bulan ialah bulan Ramadhan dan penghulu hari adalah hari Jumat.” (HR. Al-Bazzar).Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad bersabda:“Tidak ada hari yang lebih mulia selama matahari terbit dan terbenam selain hari Jumat”. (HR. Ibnu Hibban).Karena kemuliaannya itu umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah, selain mengerjakan ibadah wajib, yakni salat Jumat. Dikutip dari NU Online, dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah SAW melakukan aktivitas tertentu di hari Jumat. Seperti wiridan atau doa, Kanjeng Nabi Muhammad juga suka mengerjakan ibadah yang bersifat sosial.Di hari Jumat umat Muslim dianjurkan membaca surat al-Kahfi. Muslim yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan dinaungi cahaya di antara dua Jumat. Rasulullah SAW bersabda:Artinya: Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberinya sinar cahaya di antara dua Jumat.Selawat kepada Nabi Muhammad Saw merupakan amalan utama yang bisa dilakukan di hari Jumat. Banyak hadis dan keterangan yang menunjukkan bahwa berselawat pada malam Jumat dan siang harinya mendapatkan kedudukan lebih ketimbang membacanya di waktu-waktu yang lain.Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda;"Perbanyaklah membaca selawat kepadaku di malam yang bercahaya dan di hari yang bersinar." (HR. Baihaqi).Baca: Bacaan Ayat Kursi Arab, Latin, Terjemahan dan 3 Keutamaannya Berdoa di hari Jumat memiliki keutamaan. Sebab, terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa.Rasulullah SAW bersabda: “Di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta” Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. (HR. Bukhari no. 935 dan Muslim no. 852).Selanjutnya, sebelum berangkat ke Masjid untuk salat Jumat disunahkan untuk mandi. Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:"Barangsiapa yang mendatangi shalat Jumat baik laki-laki maupun wanita maka hendaklah mandi." (HR Ibnu Hibban).