Pertalite Trending Twitter, Netizen: Kena Prank, Antre Berjam-jam Taunya Nggak Jadi Naik

Kepantau bengi iki (31/8/22) pirang pirang SPBU nang Suroboyo diserbu kendaraan pribadi seng pengen ngisi BBM jelang diperkirakno bakal mundak regane per September iki. Salah sijine SPBU HR Muhammad kendaraan mobil podo antri dowo. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ono seng melok antri ngisi BBM pisan bengi iki? pic.twitter.com/uNeu3s4Ppz — ASLI SUROBOYO® (@aslisuroboyo) August 31, 2022

Harga Pertalite naik jadi Rp10 Ribu?

(RUL)

Jakarta: Pagi ini Pertalite menjadi trending topik Twitter Indonesia. Netizen membahas isu kenaikan Pertalite yang pada hari ini Kamis, 1 September, tetap dijual Rp 7.650 per liter.Tidak hanya itu, warganet juga menyoal antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semalam. Diketahui, pada Rabu, 31 Agustus malam, terjadi antrean yang mengular di sejumlah SPBU di Indonesia. Antrean ini tidak lepas dari isu kenaikan harga Pertalite mulai tanggal 1 September 2022.Cuitan warganet tentang Pertalite ini pun menyindir pemilik kendaraan motor maupun mobil yang panic buying membeli Pertalite. Selain itu, pemilik mobil mewah yang ikut antre membeli Pertalite juga sasaran sindiran netizen.“Selamat pagi semua kecuali pengguna mobil mewah yang masih pake pertalite,” cuit salah satu netizen.“Yah sudah terlanjur antri, ga taunya belum jadi naik harganya. Lagian yang rebutan antri kok kendaraan mewah juga ya,” timpal warganet lainnya.“Yang semalam punic buying prank pertalite wkwk,” balas netizen lainnya.“Kebiasaan panic buying orang2 ketika ada berita, kenyataannya malah nggak seperti yang di berita. Terpantau pertalite nggak jadi naik malah dexlite sama pertamax turbo turun,” cuit netizen.“Antri sampe berjam jam biar dapat subsidi pertalite eh tau taunya gak jadi naik hahahaha,” balas netizen lain.Belum ada keputusan resmi terkait kenaikan harga, namun mulai banyak bola liar soal bocoran harga kenaikan di rentang harga mulai Rp8.500 hingga Rp10.000 per liter. Menurut beberapa sumber, pengumuman kenaikan harga tinggal menunggu ketok palu dari Presiden Jokowi.Sementara itu, di tengah ramai isu kenaikan Pertalite BBM nonsubsidi per 1 September 2022 turun. Harga pertamax turbo, dexlite, dan pertamax dex mengalami penyesuaian harga.Mulai hari ini, harga pertamax turbo turun menjadi sekitar Rp15.900-Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp17.900-Rp18.250 per liter. Kemudian untuk jenis BBM dexlite juga turun menjadi Rp17.100-Rp17.450 per liter dari sebelumnya Rp17.800-Rp18.500 per liter. Serta Pertamina dex turun menjadi Rp17.400-Rp18.100 per liter dari sebelumnya Rp18.900-Rp19.600 per liter.