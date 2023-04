Rekor Arus Mudik, 163 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 163.829 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada Rabu, 19 April 2023. Angka ini merupakan rekor tertinggi pada periode arus mudik sepanjang libur Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah."Angka ini meningkat 201,09 persen dari lalu lintas (lalin) normal sebesar 54.412 kendaraan atau meningkat 20,92 persen jika dibandingkan dengan puncak Lebaran 2022," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 April 2023.Lisye menjelaskan meski terjadi lonjakan volume lalin di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihaknya dapat mengendalikan arus mudik dengan sangat baik. Hal ini didukung dengan upaya Jasa Marga memperbaiki infastruktur."Kesiapan dari infrastruktur jalan tol yang dilakukan oleh Jasa Marga dengan penambahan satu lajur di Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk kedua arahnya," tutur dia.Di samping itu, Lisye menyampaikan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer (KM) 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama sampai (KM) 414 Kalikangkung yang dijadwalkan selesai pukul 12.00 WIB, masih terus dilanjutkan hingga Kamis malam.Perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan berakhir pada hari ini pukul 24.00 WIB. Namun, jika pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran masih ada peningkatan volume kendaraan, dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.