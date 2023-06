Pembatas Sudah Dibuka, Pejalan Kaki Bisa Lewati Trotoar di Depan Kedubes AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka kembali trotoar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat malam, 9 Juni 2023.Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi gerak cepat jajarannya yang bersinergi bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) dalam membuka trotoar di depan Kedubes AS. Dengan demikian, fasilitas umum tersebut dapat berfungsi untuk lintasan yang nyaman bagi pejalan kaki."Untuk penataan atau merapikan jalur trotoar di depan Kedutaan Amerika, telah dilakukan pada pukul 22.00 WIB. Sebelumnya, sudah dilakukan persiapan sejak pukul 20.00 WIB oleh Dinas Bina Marga dibantu Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Mereka bersama-sama mengangkat MCB (Moveable Concrete Barrier) di depan Kedutaan Amerika disaksikan oleh unsur Kementerian Luar Negeri dan unsur dari Kedutaan Amerika," kata Heru, Sabtu, 10 Juni 2023.Heru menjelaskan, Kedubes AS telah menyampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa pihaknya tidak keberatan apabila trotoar di depan Kedubes AS dibuka dan difungsikan sebagaimana mestinya."Beberapa hari lalu, kami telah merapatkan hal ini di Balai Kota dengan mengundang para pihak terkait dan bersepakat untuk mengangkat MCB. Pemprov DKI Jakarta juga sudah mendapatkan surat sebelumnya dari Kedutaan Amerika yang menyatakan bahwa mereka tidak keberatan untuk MCB di depan Kedutaan Amerika diangkut dan difungsikan trotoarnya sebagaimana mestinya," imbuhnya.Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan trotoar di depan gedung Kedubes AS yang ditutup. Letak gedung Kedubes AS bersebelahan dengan Istana Wakil Presiden RI di Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.Akses trotoar tersebut ditutup oleh kawat berduri dan palang besi tepat setelah Istana Wapres. Tak hanya itu, beton MCB juga menutupi sisi trotoar yang menghadap ke jalan raya. Bagi warga umum yang hendak melintas harus menggunakan badan jalan. Sementara trotoar difungsikan hanya untuk warga yang berkepentingan dengan kantor kedutaan seperti hendak antri mengurus visa.