Gelar Pasar Murah, Polres Jaksel Jual Minyak Goreng Rp14 Ribu per Liter

Jakarta: Operasi pasar murah minyak goreng digelar di Mapolres Jakarta Selatan (Jaksel), Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jaksel. Warga bisa membeli minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter."Harga sesuai aturan pemerintah, yaitu harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14 ribu per liter," kata Kapolres Jaksel, Kombes Budhi Herdi Susianto, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2022.Budhi menjelaskan operasi pasar murah ini digelar selama 6 hari hingga Rabu, 9 Maret 2022. Polres Jaksel mengadakan pasar murah guna membantu masyarakat yang belakangan sulit mendapatkan minyak goreng di pasaran."Sesuai HET beli 2 liter harga 14 ribu per liter atau Rp28 ribu. Beli 4 liter harga 13.750 per liter atau Rp55 ribu," jelas BudhimDia mengatakan warga yang membutuhkan minyak goreng bisa datang langsung untuk membeli di Mapolres Jaksel. Tidak ada persyaratan apa pun untuk membeli minyak goreng."Kami terbuka, tidak ada syarat KTP, tidak ada syarat harus menunjukkan apa pun," ujar Budhi.Baca: Masyarakat Serbu Minimarket Demi Minyak Goreng Murah Namun, lanjut dia, setiap warga yang datang dibatasi hanya bisa membeli maksimal 4 liter minyak goreng. Sebelum membeli, warga harus mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta."Sebagai tanda bahwa mereka sudah membeli dan mereka tidak boleh antre lagi atau membeli lagi," tegas Budhi.Soal stok minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar murah ini, Budhi menjelaskan Polres Jaksel dibantu distributor utama. Sebanyak 25.200 liter minyak goreng dikeluarkan per hari.Kegiatan ini juga dilaukan di 10 polsek wilayah Jaksel. Waktu pelaksanaannya bervariasi."Dari distributor utama sebesar atau sebanyak 25.200 liter per hari yang kami sebar di Polres dan Polsek. Jadi kurang lebih ada nanti 150 ribu liter yang akan kami gelontorkan, akan kami bantu jual kepada masyarakat," kata dia.