Pemprov DKI Cairkan Dana KJP Plus Tahap 1, Segini Nominalnya

(AZF)

Jakarta: Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah mencairkan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar ( KJP ) Plus tahap 1 pada 2023. Nilai anggaran untuk mencairkan dana tersebut mencapai Rp1,5 triliun.Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan program KJP Plus bertujuan mendukung program wajib belajar 12 tahun. Sehingga, kualitas pendidikan di Jakarta dapat meningkat."Dana KJP Plus diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk membantu pemenuhan biaya personal siswa, bantuan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan bagi siswa sekolah/madrasah swasta, dan bantuan untuk persiapan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri kepada siswa kelas 12," kata Syaefuloh, Rabu, 31 Mei 2023.Syaefuloh menjelaskan dana bansos KJP Plus tahap 1 sudah dicairkan pada Selasa, 30 Mei 2023, dengan jumlah penerima sebanyak 664.936 siswa. Dia memerinci jenjang SD/MI sebanyak 307.214 siswa, jenjang SMP/MTs sebanyak 184.343 siswa, jenjang SMA/MA sebanyak 64.486 siswa, jenjang SMK sebanyak 107.027 siswa, dan jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PPKBM) sebanyak 1.866 siswa.KJP Plus diberikan kepada peserta didik usia 6-21 tahun yang berdomisili di DKI dan terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di Provinsi DKI Jakarta. Serta, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap pelajar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan KJP plus dapat berprestasi. Sehingga, ikut memajukan pendidikan di Jakarta."Pada tahun ini, jumlah mahasiswa yang menerima KJMU sekitar 15 ribu. Hal ini juga berlaku bagi adik-adik dari SD hingga SMA/SMK yang mendapatkan bantuan pendidikan (KJP Plus). Sehingga, mereka diharapkan bisa berprestasi," ujar Heru dalam kegiatan Festival Pendidikan Astra Tahun 2023, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu, 28 Mei 2023.