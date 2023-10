Kecelakaan Mobil dan Motor di Sudirman, Dua Orang Terluka

Jakarta: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Gedung Da Vinci wilayah Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Oktober 2023, pukul 03.20 WIB. Kecelakaan melibatkan mobil Toyota New Camry dengan sepeda motor Yamaha Vixion. Menurut keterangan polisi, kecelakaan berawal saat mobil Toyota Camry bernomor polisi B1454AKU dan motor Yamaha Vixion bernopol B6360VST berjalan searah di Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Bundaran HI. "Sesampainya di TKP, tepatnya di depan gedung Da Vinci, diduga kurang hati-hati dan konsentrasi, akhirnya kendaraan sedan Toyota New Camry menabrak bodi belakang motor Yamaha Vixion," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Jhony Eka Putra dalam keterangannya, Sabtu, 21 Oktober 2023. Saat itu, motor dikendarai HS, membonceng temannya inisial A, melaju ke arah utara. Namun, tiba-tiba mobil Camry tersebut menabrak bagian belakang motor. "(Motor) terseret ke depan oleh kendaraan sedan Toyota New Camry, hingga sampai di depan gedung MidPlaza," kata dia. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua kendaraan rusak terbakar. Sementara itu, pengemudi dan penumpang motor terluka. "Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi dan penumpang motor mengalami luka-luka dan selanjutnya dibawa ke RSCM untuk mendapatkan perawatan," ujar dia. (MI/Ficky Ramadhan)





"(Motor) terseret ke depan oleh kendaraan sedan Toyota New Camry, hingga sampai di depan gedung MidPlaza," kata dia.

