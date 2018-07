Baru 150 Orang yang Dapat Pinjaman Modal OK OCE

: Sebanyak 42 ribu orang mendaftar sebagai peserta One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) secara daring. Namun, baru 150 orang yang mendapat pinjaman modal.Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO), Faransyah Jaya mengatakan permodalan adalah tahap terakhir dari pendampingan yang diberikan pada program OK OCE. Ada total tujuh tahap atau ‘Tujuh Langkah Pasti Akan Sukses (7 PAS)’ yang harus dilalui para anggota.Ketujuh langkah itu, yakni pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Namun, hanya sedikit yang berhasil mencapai tahap akhir."Yang sudah terima pinjaman permodalan masih sedikit, kalau enggak salah 150 orang," ujar Faransyah di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018.Ke-150 Anggota OK OCE itu menerima pinjaman sebesar Rp10 juta dari Bank DKI dengan bunga datar 7 persen. Nilai itu setara dengan bunga pada kredit usaha rakyat (KUR)."Kalau KUR kan ada persyaratannya, harus sudah usaha berapa lama dan ada jaminan. Tapi ini tanpa jaminan dan bisa mulainya pada saat bergabung OK OCE," terang dia.Faransyah menyampaikan banyak peserta OK OCE yang terkendala lantaran belum paham bagaimana mengurus perizinan."Banyak yang mungkin belum paham prosedurnya ditambah lagi dia mesti ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Nanti di PTSP ada dokumen-dokumen yang harus diisi. Buat teman-teman UMKM mungkin belum terbiasa ya. Itu sangat prosedural. Makanya kesannya dipersulit,” jelasnya.Dari total 42 ribu anggota OK OCE, baru 27 ribu peserta yang telah mengikuti pelatihan. Selebihnya baru mendaftar melalui laman okoce.me.(HUS)