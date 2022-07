Anies Minta The Jakmania Berperilaku Suporter Kelas Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta suporter Persija Jakarta , The Jakmania, menunjukkan perilaku sebagai pendukung kelas dunia. Caranya, dengan menjaga fasilitas Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara."Kami harap The Jakmania menjadi penjaga semangat pemain di lapangan. Saya serahkan JIS kepada The Jakmania, warga Jakarta dan Indonesia. Jaga baik-baik, ini rumah kita, tempat mempersatukan kita," kata Anies saat memberikan sambutan di tengah lapangan JIS, Minggu, 24 Juli 2022.Anies mengatakan jabatannya akan tuntas dalam tiga bulan mendatang atau Oktober 2022. Setelah itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak menjabat sebagai Gubernur DKI tapi menjadi anggota The Jakmania."Jaga stadion kita, jaga kebanggaan, kasih tunjuk bahwa bukan hanya stadion megah, tapi suporternya menjadi teladan bagi semua," kata Anies.Sejumlah The Jakmania sibuk memanjat pagar tribun JIS hingga roboh. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah memperingatkan oknum suporter tidak bertanggung jawab itu namun tidak digubris. Akhirnya, pagar di sisi utara stadion tingkat dunia tersebut pun roboh.Pagar besi berwarna putih itu roboh beserta kanopinya lantaran diduduki para penonton acara tersebut. Pagar tersebut menjadi pembatas antara penonton dengan lapangan, tepatnya di belakang gawang. Sejak awal acara, puluhan penonton terpantau sudah menaiki pagar pembatas tersebut.Tak cuma itu, kanopi yang tersambung dengan pagar pembatas itu terpantau diinjak-injak para penonton beratribut The Jakmania yang hendak naik ke tribun. Dari peristiwa ini, terpantau seorang penonton jatuh tersungkur di belakang gawang. Petugas Satpol PP langsung menggotong penonton yang terjatuh itu dan membawa ke tim medis.