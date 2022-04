Polda Metro Sebut Filterisasi Efektif Cegah Sahur on the Road

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AZF)

Jakarta: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan filterisasi pengendara di 13 kawasan Jakarta efektif mencegah kegiatan sahur on the road. Sejak penerapan filterisasi pada 2 April hingga hari ini, Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya aktivitas sahur on the road (SOTR) yang berpotensi menimbulkan bentrok pada bulan Ramadan 2022 "Masih berjalan (filterisasi). Alhamdulilah cukup baik. Kita belum pernah mendengar adanya sahur on the road," kata Sambodo ketika dihubungi, Jumat, 15 April 2022.Dia mengatakan kepolisian menjaga 13 kawasan yang kerap menjadi lokasi sahur on the road. Dengan penjagaan itu membuat suasana menjadi kondusif."Intinya tidak ada berita sahur on the road di jalan. Saya kira penjagaan kita berhasil," ujar dia.Polda Metro Jaya mengantisipasi maraknya sahur on the road pada bulan Ramadan 2022. Ada 13 kawasan yang kerap menjadi tempat SOTR sejumlah komunitas.Kawasan tersebut akan dilakukan filterisasi dari pukul 01.00 WIB-05.00 WIB sejak 2 April hingga 2 Mei 2022. Petugas mendirikan pos pengamanan di 13 kawasan tersebut. Kendaraan yang melintas di kawasan tersebut akan difilterisasi dan yang melakukan SOTR akan dibubarkan."Kita akan melakukan filterisasi artinya kendaraan-kendaraan masih bisa melintas, namun apabila ada rombongan-rombongan yang dicurigai melaksanakan SOTR atau balapan liar, tawuran, dan sebagainya, maka akan secara otomatis anggota melaksanakan penindakan," jelas Sambodo.Baca: 14 Juta Orang Diprediksi Meninggalkan Jabodetabek Saat Mudik Sambodo memerinci kawasan yang difilterisasi, yakni kawasan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, mulai dari Bundaran Senayan sampai Patung Kuda. Personel dari lalu lintas dan Sabhara akan berjaga di lokasi. Berikutnya adalah Jalan Gunawarman, Senopati, hingga kawasan SCBD."Dari bursa efek itu semua termasuk SCBD yang berbatasan dengan jalan Senopati itu ditutup. Jalan Gunawarman kita sekat mulai dari KFC, kemudian pertigaan Apotek Senopati sampai ke Jalan Suryo," jelas Sambodo.Kemudian, kawasan Jalan Asia Afrika juga bakal ditutup selama kebijakan filterisasi berlangsung. Mulai dari Bundaran Moestopo hingga Gerbang Pemuda."Kemudian wilayah yang menjadi atensi kita juga adalah kawasan Jalan Bulungan-Mahakam dan Barito. Itu juga sering menjadi lokasi SOTR," ujar dia.