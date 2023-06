Tekan Harga Daging Ayam, Perumda Dharma Jaya Gelar Operasi Pasar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemprov DKI melalui BUMD Perumda Dharma Jaya menggelar operasi pasar daging ayam. Kegiatan itu diharapkan dapat menekan harga daging ayam yang mulai melonjak jelang Lebaran Iduladha.Operasi pasar dilakukan tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2023 di sejumlah tempat. Di antaranya Kelurahan Pondok Kopi (Jakarta Timur), Kelurahan Angke (Jakarta Barat), Kelurahan Kebon Sirih (Jakarta Pusat), Kelurahan Tanjung Priok (Jakarta Utara) dan Kelurahan Manggarai (Jakarta Selatan)."Dharma Jaya dan Badan Pangan Nasional akan operasi pasar di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan untuk bisa membuka konter jualan ayam supaya masyarakat bisa lebih dekat," kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi HartonoDirektur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, mobil pendingin disiagakan di lima kelurahan tersebut mulai pukul 09.00 hingga 14.00."Ini untuk memenuhi kebutuhan dan menstabilkan harga daging ayam dengan harga yang terjangkau dan dapat diakses warga," kata Raditya.Daging ayam yang disediakan Perumda Dharma Jaya Rp33 ribu per ekor.Harga itu lebih murah dari harga rata-rata di DKI Jakarta yang mencapai Rp46.975 per ekor pada 28 Juni ini.Berdasarkan data dari Info Pangan Jakarta, harga tertinggi berada di Pasar Klender SS Jakarta Timur sebesar Rp80 ribu per ekor, dan harga terendah sebesar Rp37 ribu per ekor di Pasar Jatinegara Jakarta Timur.Sedangkan secara nasional, mengutip Pusat Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata daging ayam ras adalah sebesar Rp42 ribu per ekor. Sedangkan harga tertinggi ada di Kota Bukittinggi Sumatera Barat mencapai Rp56 ribu per ekor.