Klarifikasi 'English' Pesepeda Road Bike Banjir Komentar Kocak Netizen

Jakarta: Foto pengendara motor yang mengacungkan jari tengah ke rombongan pesepeda jenis road bike viral di media sosial.Dari foto-foto yang beredar, terlihat rombongan pesepeda memang memenuhi hampir seluruh bagian jalan.Demi meluruskan permasalahan, rombongan pesepeda road bike menyampaikan klarifikasi lewat akun instagram @goshow.cc.Dengan menggunakan bahasa Inggris, akun tersebut mencoba menjelaskan kalau mereka gowes di jalur kanan karena menghindari bus yang menyeberang ke underpass Dukuh Atas.Setelah situasi aman mereka pun berencana kembali ke jalur kiri, lalu tiba-tiba sang pemotor muncul dan akhirnya foto-foto saat kejadian viral di medsos."Cyclist arrogance or..? Last Wednesday we colabs with @jkt.cc for one of it's member birthday ride.. Since this photo is now viral, an explanation shall be needed to clear things up. Yes, we rode in the right lane to pass the traffic down at dukuh atas.. This is caused buy a buss crossing over to underpass of dukuh atas. After we thought all was cleared, we wanted to move back to the left, but out of nowhere the motorcycle gentlemen came up. And finally the only viral photo floating in all wag giving 1 side assumption.. Let's #sharetheroad," demikian isi klarifikasi dikutip dari akun @goshow.cc.Postingan ini justru mendapat respon beragam dari netizen. Tidak sedikit pula warganet yang justru malah mencibir dan menghujat. Ada pula yang meninggalkan komentar jenaka.Hingga artikel ini ditayangkan, setidaknya sudah ada 5.000 lebih komentar yang membanjiri postingan klarifikasi tersebut."Membernya pada orang Tangsel. Kejadiannya di Dukuh Atas. Penjelasannya Manchester United," tulis seorang netizen."Ini kejadian di dukuh atas California ya?" ujar netizen lainnya."Diketawain lu sama tukang starling yg bisa rapih jalan di kiri." timpal yang lain."Jadi kapan kalian mau masuk jalur busway?," tanya salah satu warganet."Lagian lo sepedaan doang. Bukan pelatnas. Berasa sok atlet," kata netizen lain."Bahasa indonesia aja bang, ga usah maksa english. Pusing bacanya," ujar salah satu akun.Tak hanya itu, ada juga netizen yang begitu niatnya mengoreksi penggunaan grammar dalam klarifikasi tersebut."Okay since yall wrote in english. Colabs (WRONG) should be COLLABORATED (PAST TENSE). IT'S MEMBER (WRONG) should be ITS. THIS IS CAUSED (WRONG) SHOULD BE IT WAS. THE ONLY VIRAL PHOTO (WHICH IS/THAT IS) (IS) GIVING. HOPE YALL LEARN (to share the road & english as well)." komentar @thebirdisinyourgarden.(ACF)