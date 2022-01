Akun Instagram Giring Lenyap, Kena Report Pendukung Anies?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Akun Instagram Giring Ganesha mendadak hilang. Akun dengan nama pengguna @giring itu tidak bisa diakses.Keterangan di laman Instagram itu bertuliskan akun tidak tersedia. Ada kemungkinan terjadi kerusakan, atau akun telah dihapus."Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken or the page may have been removed. Go back to Instagram," tulis keterangan tersebut.Hingga saat ini Giring belum memberi penjelasan terkait penyebab akun instagramnya lenyap.Namun banyak yang beranggapan kalau akun tersebut telah dilaporkan (report) massal oleh pendukung Anies Baswedan Seperti yang diketahui, Giring kerap memanfaatkan platform sosial media untuk mengkritik setiap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.Beberapa isu yang sering dijadikan Giring sebagai bahan nyinyir ke Anies yaitu seputar penyelenggaraan Formula E serta pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).Baru-baru ini, Giring juga sempat mengunggah aktivitasnya saat blusukan ke pemukiman warga yang ada di sekitar kawasan stadion JIS."Seperti biasa @psi_id selalu melakukan aksi sosial kepada warga dan kebetulan hari ini kami temukan beberapa warga yang kurang beruntung tergusur oleh proyek yang dulu katanya hanya Firaun yang bisa melakukan," tulis Giring menyindir Anies, Sabtu 22 Januari 2022 kemarin.Imbas dari unggahan tersebut, Giring pun mendapat banjir hujatan dari para pendukung Anies Baswedan.